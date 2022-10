Triunfazo de Boca en Junín

Boca consiguió un paso más en la recta final del torneo al vencer 1 a 0 a Sarmiento de Junín. El gol del Xeneize lo marcó Luca Langoni sobre el final del primer tiempo, luego de la asistencia de Darío Benedetto. Con este resultado, el conjunto de Ibarra llegó a los 48 puntos y terminará esta fecha como puntero.

En el primer tiempo se vio la mejor versión del visitante, con el juvenil Langoni imparable sobre la banda derecha. A los 23 minutos, el arquero local le cometió una clara infracción y el arbitro Tello pitó el penal para Boca. Marcos Rojo fue el encargado de cruzar el remate, que encontró la resistencia de Sebastián Meza. Luego de esa jugada, el defensor tuvo una caída que derivó en una lesión de rodilla y lo sacó del partido.

Sobre el final de la primera etapa, Medina encabezó un contraataque preciso y con una asistencia de Darío Benedetto, Langoni definió para estampar el 1 a 0 definitivo.

En el segundo tiempo, Sarmiento intentó llegar al empate mediante centros a sus delanteros, pero no pudo vencer a Agustín Rossi. El arquero tuvo una buena atajada a Quiroga y estuvo firme en todas las pelotas áreas. Boca no logró mantener la fluidez del primer tiempo y los cambios no ayudaron al equipo de Ibarra.

De todos modos, terminó en una gran victoria para los Xeneizes, que se ilusionan con ser campeones de la Liga Profesional. Recordemos que a Boca le restan tres encuentros, frente a Newell's, Independiente y el postergado frente a Gimnasia de La Plata. Por su parte, el equipo de Damonte logró el objetivo de mantener la categoría.