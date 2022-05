Un campeón mundial volverá a correr un GP de Fórmula 1

De acuerdo a lo dicho por Zak Brown, actual CEO de la empresa McLaren, el italiano Mario Andretti, campeón mundial de Fórmula 1 en 1978, volverá a conducir un coche de carreras en la presentación del Gran Premio de Austin. La propuesta surgió en el GP de Miami. El expiloto estaba con su familia en la primera edición del circuito.

Allí fue entrevistado por el expiloto y periodista Martin Brundle, quien bromeó sobre la posibilidad de que Andretti volviera a subirse a un monoplaza. Este no dudó en contestarle que se subiría a uno “si me lo permitieran. Ha estado en mi lista de deseos durante mucho tiempo. Me gustaría hacerlo antes de ser demasiado viejo”.

Dicho esto, Brown se encontraba a un lado de la entrevista, por lo que intervino redoblando la apuesta. Le ofreció hacer una exhibición manejando un modelo anterior al actual a la vez que le decía que iban a tener que apostar algo porque eso “es lo que hago con mis pilotos”, argumentó.