Por Daniel “Profe” Córdoba

Barracas Central frente al Lobo. Había que cambiar y se cambió. Adentro Muro y Steimbach para ver qué pasa. El Guapo se fue al descanso 1-0 arriba. No fue justo. Treinta minutos de Gimnasia y un ratito del conjunto local, que hizo un buen gol y nada más. El Tripero tuvo cuatro situaciones de gol, por creación propia u horrores del rival. El paraguayo Sosa fue mejorando. Dinámico el Colo Steimbach. El capitán Alemán aparecía por izquierda y Muro exigía por derecha. No definieron bien y eso hizo que se les negara el gol.

Y fue un empate inservible. Al Lobo por ahí le sirve para llegar a la Libertadores. A Barracas para nada le sirve. Siguieron los horrores defensivos. Gimnasia mejoró con los cambios. El local fue empeorando. Así todo, los dos tuvieron para ganarlo. Pero no supieron y los arqueros no lo permitieron. Y como no lo dudo, afirmo que Muro y Steimbach deben ser titulares y Benja Domínguez debe ser también. No sé por qué en todo el año en el Tripero aparecen cosas tarde. Dejemos al Pampa Domínguez que estaba en rehabilitación, pero son varios los que aparecen tarde.