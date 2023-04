Un empate redondo como la luna tucumana

En el medio de la seguidilla de partidos entre semana, por la Copa Sudamericana y la Liga Profesional, Estudiantes sumó ayer la cuarta presentación sin derrotas al empatar sin goles contra Atlético Tucumán.

El partido, que formó parte de la continuidad de la Liga, se jugó en el estadio de Uno y tuvo que arrancar con casi 25 minutos de demora por un corte de energía en la zona de la cancha.

Ya en el encuentro, los tucumanos fueron un duro oponente para un Estudiantes que apenas tardó 30 segundos para tocar la pelota y empezar a inclinar la cancha desde el amanecer del partido.

El equipo visitante, que venía golpeado por los resultados que estaba logrando en la Liga Profesional, sorprendió con un cabezazo en el palo antes de los 15 minutos, y una serie de remates desde afuera del área que complicó la defensa de Estudiantes.

El Pincha tuvo que ser paciente, dejar que pasen los minutos y así tratar de contrarrestar la presión, el juego rústico y aguerrido de los tucumanos con jugadas asociadas desde la mitad de la cancha. Allí empezó a ganar protagonismo Mancuso, pasando al ataque, pero sin poder ser tan gravitante como Leonardo Godoy, quien ayer tuvo descanso y el equipo lo sintió.

Mas no ayudó por la izquierda, y encima la entrada de Matías Godoy hizo retrasar a Benedetti en la cancha. Rollheiser no encontraba espacios, y el Corcho Rodríguez no fue el mismo que el domingo pasado en la cancha de Independiente, ya que el campo de juego estaba un tanto más patinoso que el del Rojo en Avellaneda.

En la parte final el Pincha siguió atacando: Ascacíbar remató desde afuera del área y el arquero Marchiori salvó a los visitantes.

Una jugada parecida se iba a repetir antes de los 15 minutos, pero en este caso con el Corcho Rodríguez como protagonista.

Estudiantes intentó, buscó siempre por afuera pero careció de profundidad al momento de definir las jugadas.

Los cambios del entrenador no aportaron soluciones para intentar ganar el partido, ya que cuando salió Ascacibar entró Zuqui y cuando salió lesionado Mas ingresó Matías Godoy y Benedetti pasó a jugar de lateral por la izquierda.

Lo mismo ocurrió con Eros Mancuso, quien abandonó la cancha para hacerle lugar a Leonardo Godoy (otro lateral derecho), que entró cuando se habían jugado 26 minutos del segundo tiempo.

El Pincha intentó. Atlético contrarrestó y luchó. Los dos terminaron empatando un partido sin goles, y con un cero grande como la luna tucumana en cada arco...