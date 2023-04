Renunció Fabián Doman a la Presidencia de Independiente

Independiente atraviesa una crisis deportiva y política. El Rojo lleva nueve partidos sin ganar y en este clima tenso se hizo oficial la renuncia de Fabián Doman a la presidencia solo cinco meses después de ser electo.

Luego de la dura derrota ante Estudiantes en Avellaneda, el equipo se fue silbado y todas las criticas apuntaban al ahora ex presidente de la institución.

En un comunicado de prensa, Doman dió explicaciones de su renuncia: "El club vive tiempos difíciles. Los peores de su historia. La crisis económica, deportiva y judicial del club no tiene antecedentes. Ya sabemos de donde viene. Su profundidad es tan grande que no alcanza con un solo espacio político o un grupo de voluntades".

"Es evidente que no se han encontrado las herramientas para ayudar a Independiente. Razón por la cual presento mi renuncia al cargo de Presidente del club. Un párrafo final para el hincha. El que va a la cancha, el que asoció, el que se abonó, el que no pertenece a ningún espacio político y que no forma del día a día del club, y el que hoy la esta pasando mal, como yo. A ese hincha le pido disculpas. Porque se que creyeron en mí. Y que muchos lo siguen haciendo.", agregó Doman en sus ultimas palabras como presidente a los hinchas.