Un gesto de Rogel, una oferta de Estudiantes y una chance para seguir

Un mercado de pocas pulgas. Estudiantes había desistido en las negociaciones para seguir contando con Agustín Rogel en el club de cara al 2022. El defensor estaba a préstamo hasta fin de año, pero tenía una opción de compra por el 100% de la pase en 1.500.000 de dólares. La misma tiene validez hasta la finalización del contrato del jugador con el club, aunque la Comisión Directiva albirroja se comunicó la primera vez hace dos semanas para acercarles una oferta que no colmaba las expectativas del Toulouse de Francia, club al cual pertenece el zaguero uruguayo. En el Pincha pretendían un nuevo préstamo con cargo por una temporada más, o bien comprarle parte del pase y que siga jugando, pero en el club francés no querían saber nada.

Al mismo tiempo, había otro problema en puerta: el sueldo del futbolista. Rogel percibía un salario elevado, pero que era pagado mitad por Estudiantes y mitad por el Toulouse. Ante esta situación, y en caso de que el club haga uso de la opción de compra por el defensor, se iba a tener que hacer cargo del 100% del sueldo, algo que no estaba en condiciones de hacer. Por esta razón, cuando se acercaron a negociar con la representación de Rogel y el propio jugador, les dijeron que no querían dejar de percibir el salario que estaba cobrando hasta el momento. A partir de allí se terminaron las charlas y se empezaron a buscar otras opciones para reemplazar al zaguero que fue titular la mayoría de los partidos del último campeonato. Además, también se le vence el vínculo contractual a Fernando Tobio, la rueda de auxilio cuando no estaban Noguera o Rogel.

Sondearon a varios futbolistas, pero ofertaron por uno, Cristian Lema. El central que ya es conocido por el cuerpo técnico y que quedó libre de Newell’s. Sin embargo, sus números no se alejaban a lo que pretendía Rogel. Así, sin variantes a la vista, un llamado del propio defensor uruguayo a la dirigencia de Estudiantes demostrándoles que quería seguir en el club motivó a los dirigentes albirrojos a enviar una oferta al Toulouse, más cercana a lo que pretendían desde el Viejo Continente. Con este panorama, una pequeña puerta se abrió. La intención y el gesto del jugador, la oferta de Estudiantes y el pedido del entrenador Ricardo Zielinski, tres aspectos que juegan a favor para la continuidad de Rogel en el equipo para la Copa Libertadores 2022.