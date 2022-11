Un jugador de Villa San Carlos va a jugar en el exterior

La pelota en la región para Villa San Carlos está detenida desde hace un tiempo. No fue hace mucho, la Copa del Mundo de Catar 2022 nos llevó por delante, pero el equipo de Berisso estuvo muy cerca de conseguir el ascenso a la Primera Nacional, donde cayó en la final ante Defensores Unidos de Zárate en el estadio Juan Carmelo Zerillo de Gimnasia y Esgrima La Plata.

En aquella jornada, los futbolistas del primer elenco, dirigidos en ese momento por Miguel Ángel Restelli, empezaron con un merecido descanso que se va a prolongar, en principio, hasta el próximo martes 6 de diciembre, donde los jugadores se van a reencontrar en el estadio Genacio Sálice.

Allí, no estará dicho entrenador, debido a que por problemas personales se marchó de la institución. Además, habrá una baja muy sensible para el Celeste en este momento, porque de no mediar inconvenientes, ni ningún imprevisto, el lateral derecho Juan Ignacio Saborido va a emigrar al fútbol extranjero.

El joven de 24 años, que la rompió el último año en el campeonato de la Primera B Metropolitana, tiene muchas chances de recalar en el General Caballero de Paraguay, un equipo que en los últimos años se ha acostumbrado a jugar competencias internacionales. Es un gran salto en la carrera para el defensor que se formó en Estudiantes de La Plata, no llegó a debutar en Primera, pero en el Villero la rompió.

Esta ausencia será muy sensible, debido a que fue uno de los hombres más regulares de la última temporada. Pero es imposible que San Carlos le corte una posibilidad así a un chico que va a estar en la élite del fútbol, al tiempo que también dará un gran salto a nivel económico.

La salida de Saborido se sumará a la de Rodrigo Cao, el delantero que va a volver a Quilmes, ya que la Villa no hará uso de la opción de compra que tiene por él. El Oso tuvo un buen año en Berisso, pero la institución no puede afrontar el pago de su ficha, como tampoco pudo hacer de su sueldo, que siguió siendo abonado por el Cervecero.

De esta manera, probablemente haya más bajas, mientras la Comisión Directiva se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico, con varios nombres sobre la mesa: Leandro Martini, Facundo Besada y Jorge Vivaldo, al tiempo que hay tapados, pero ellos tres gustan y mucho para el próximo año.