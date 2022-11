Un luchador platense busca ayuda para seguir compitiendo

Muchos son los platenses dispersos por el mundo en busca de sus sueños. Este es el caso de Nahuel Gandolfi, luchador de MMA Profesional, que desempeña su carrera en Filipinas.

El platense tiene un record de 16 victorias, 13 sumisiones y 3 por knockout, y 4 derrotas. En 2020 decidió dejar todo en Argentina y viajó al país asiático junto a su familia en busca de seguir compitiendo. La pandemia complicó la estadía del luchador y recién hace seis meses volvió a la competencia.

Aún así, Gandolfi logró al Team Lakay, uno de los mejores equipos del mundo en esta disciplina. Esto representa un verdadero logro, ya que el equipo normalmente no acepta gente que no se haya formado con ellos o que no sean de origen Igorot, una tribu autóctona de la zona.

Sin embargo, Nahuel en este momento tiene un solo sponsor y eso dificulta el día a día para él, su mujer y su hija de 5 años (en este momento esperan por su segunda hija).

La vida de un deportista de alto rendimiento precisa de financiamiento y es por eso que Gandolfi se encuentra en busca de sponsors que lo puedan ayudar a él y a su familia.

Es por eso que cualquier colaboración es de gran ayuda. Para darle una mano a Nahuel, se puede enviar dinero al CBU de su padre.

CBU: 0140135203505903350029