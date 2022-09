Un Ruso en apuros: entre lesiones y cambios en el equipo

No fue un día más. A partir de la eliminación de Estudiantes en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Athletico Paranaense, y luego de una derrota contra Argentinos Juniors que golpeó al cuerpo ­técnico, las horas y las semanas para el Pincha parecieron pasar más lentas. Todo, claro, a raíz de los resultados negativos y una renuncia trunca de Ricardo ­Zielinski.

Ayer, luego de casi un mes sin dar declaraciones y cuatro partidos consecutivos sin hablar, el Ruso decidió romper el silencio. Por si esto fuera poco, el entrenador tuvo que lidiar antes con otra mala noticia de cara al compromiso de mañana ante Racing en el estadio Jorge Luis Hirschi. Por eso, el Ruso tuvo que meter mano en el 11. Se trata de un lesionado más: Benjamín Rollheiser, quien iba a ser titular frente a los de Fernando Gago, padece una sobrecarga muscular del recto anterior en la pierna derecha y estará ausente en Uno. En este sentido, el entrenador probó dos equipos en la práctica matutina de ayer en el Jorge Luis Hirschi.

Equipo 1: Andújar; Godoy, Noguera, Paz, Mas; Morel, Corcho, Zuqui, Castro; Heredia y Boselli

Equipo 2: Andújar; Godoy, Noguera, Paz, Mas; Toledo, Morel, Corcho, Castro; Méndez y Boselli.

“Presenté la renuncia ­porque creí que podía ayudar”

El técnico volvió a brindar una conferencia de prensa después de casi un mes y explicó que presentó la renuncia por que pensó que “en ese momento era oportuno, como lo hemos realizado en otros clubes, con la diferencia de que nunca trascendió. Pero de Estudiantes uno no se quiere ir nunca y ojalá podamos continuar”. “Ahora esperamos llegar al final de este proceso y después decidir qué es lo mejor para todos, pero pase lo que pase nada cambiará mi aprecio y mi agradecimiento al club y a su gente”, añadió Zielinski. El DT también explicó que “se dijeron muchas mentiras, muchas pavadas”, y que hizo silencio porque “no tenía ganas de contestar”.

“Después de Argentinos estaba muy mal, no me gustó la actitud que tuve en el final del partido y estaba caliente, y en esos casos es mejor no hablar. Mi tolerancia termina cuando hay una falta de respeto”, agregó el Ruso.