Uruguay quedó eliminado del Mundial

La jornada de hoy era trascendental para la vida de Uruguay en la Copa del Mundo, pero la ilusión se desvaneció en minutos.

La Celeste se impuso este mediodía ante Ghana por 2 a 0, pero no alcanzó para clasificar a los octavos de final, ya que dependía de que Corea del Sur no le gane a los portugueses, lo cual no ocurrió. Un gol de último minuto por parte de los asiáticos (que ganaron 2 a 1), dejó afuera de la competencia al conjunto sudamericano.

Brasil enfrenta a Camerún

Más tarde que los uruguayos será el turno de Brasil, que buscará clasificar como primero de su grupo con puntaje ideal ante Camerún. Cabe destacar que los comandados por Tite vienen de ganarle 2 a 0 a Serbia en su primer presentación, y en su segundo compromiso se impusieron por 1 a 0 ante Suiza. De ganar, clasificarán como líderes y se verán las caras con el equipo que clasifique segundo en el grupo de Uruguay. El “Scratch” no podrá contar con Neymar, Danilo y Alex Sandro; ya que sufrieron diferentes lesiones en esta Copa del Mundo.

Habrá que ver si el futbolista estrella del París Saint Germain está en condiciones de disputar los octavos de final, ya que tiene una lesión en el tobillo. Rodrigo Lasmar, médico de la pentacampeona del mundo, indicó que tanto Danilo como Neymar “aún están en proceso de recuperación de sus lesiones de tobillo, cada uno con un enfoque diferente, ya que son lesiones diferentes”, y aclaró que el delantero de pasado en Barcelona tuvo también “un episodio de fiebre que ahora está bajo control y que no interfiere en su proceso de recuperación”.

Los otros partidos que cerrarán la fase de grupos

Además del objetivo de Brasil de clasificar como líder a los octavos de final y de Uruguay de meterse en esta instancia, habrá otros partidos que cerrarán la fase de grupos de la Copa del Mundo. Por su parte, Portugal, con Cristiano Ronaldo y compañía, quiere quedar como puntero de su zona y buscará vencer a Corea del Sur. Este encuentro será a las 12 de nuestro país y se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de la Educación.

Así las cosas, por el grupo de la Canarinha, Suiza y Serbia se verán las caras en el Estadio 974, en un duelo que será mano a mano por un lugar en la próxima instancia del Mundial. De ganar, los helvéticos se asegurarán el segundo puesto, mientras que una derrota los deja afuera de la próxima fase ya que automáticamente metería a Serbia.