Vareadores mantiene su postura y corre peligro la reunión del martes

Llegamos al fin de semana y no son alentadores los vientos que soplan en el Barrio Hipódromo. Esto se debe a que todavía no se acallaron los ecos de la reunión suspendida el jueves por un conflicto con los peones y vareadores, y que la llama de la discordia volvió a avivarse, pues el gremio que nuclea a dichos trabajadores, en soberana asamblea, decidió proseguir con la medida de fuerza. Por esta razón, con esto corre serio peligro la realización de la reunión hípica del próximo martes. Esto se debe a que durante la jornada de ayer la Administración del Hipódromo, encabezada por su administrador Mariano Cowen, no dio ninguna señal de tratar de destrabar el conflicto y por ello, ante la falta de respuesta, el gremio tomó dicha decisión.

Recordamos que el reclamo es de lograr más celeridad en los pagos de los premios, los cuales se cobran con un atraso de entre 45 a 60 días. En tanto, la otra parte, insiste en que se trató de “un paro político” por las elecciones de hoy.

Según lo informado a este multimedio por Marcelo Gómez y Lucas Vera, cabezas de la Asociación de Vareadores La Plata, en horas del mediodía de ayer, tras la realización de una asamblea en la sede que el gremio tiene en la calle 39, por unanimidad se decidió continuar con la medida de fuerza haciendo hincapié que la misma se debe a que “nadie de la administración del Hipódromo se comunicó con nosotros como para avanzar con alguna negociación que lleve a destrabar el conflicto”.

Es de esperarse que mañana pueda llegarse a un acuerdo porque si no al día siguiente se reproducirán las postales que vivimos el jueves pasado con una pista ocupada por los protestantes para impedir cualquier actividad en la misma.

Lamentablemente, sin la realización de carreras son todos los que pierden, pero la situación que viven los peones y vareadores es extrema en el marco de una economía que nada ayuda.

Como hecho anecdótico pero que hace a la actividad, la no realización de la cita hípica del jueves no permitió que se disputara la tradicional Polla de Potrillos (G III-1.600 mts.), donde Amigazo Sky tenía las mejores posibilidades de alzarse con el triunfo, lo cual lo hubiera catapultado a tomar parte de la Polla palermitana, emulando a lo realizado la temporada pasada por Una Arrabalera. Pero la suspensión, prácticamente le quitó dicha posibilidad por la proximidad entre una carrera y otra.