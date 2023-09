Verón apuntó contra Kuyumchoglu: “Quiso imponer condiciones de una forma que no iba”

En las últimas horas Fernando Kuyumchoglu presentó la renuncia a la coordinación de divisiones juveniles de Estudiantes de La Plata, después de que su reclamo y pedido por diferentes criterios no tuviera lugar, por lo que Juan Sebastián Verón lo invitó a dar un paso al costado. Y en esa línea, al poco tiempo de que Kuyumchoglu presentara la renuncia, el club anunció a Alejandro Saggese en su reemplazo. El reconocido entrenador de juveniles llega de la mano de la Brujita Verón a un nuevo rol en la institución. A propósito de esto, Verón salió a explicar la decisión de la salida del excoordinador de juveniles, y al mismo tiempo habló sobre su rol en el club y aclaró:

“Sigo estando en el club. Ahora en la parte de Juveniles, que es un área sensible porque tenés que estar todo el día. Pasan un montón de cosas, no solo con los chicos sino con el staff técnico”. Respecto al trabajo, dijo: “Siempre tratamos de evolucionar para no quedarnos estancados. Es mucho lo que hay que abarcar y no alcanza con una sola persona. El mundo del futbolista es muy amplio. Los tiempos cambiaron. Se me ve poco, pero sigo estando”. Por último, se refirió a lo ocurrido con Kuyumchoglu: “Él quiso imponer una manera de trabajar, distinta a la que se había charlado. El coordinador quiso intervenir y cambiar la forma de trabajo sin siquiera consensuarlo, quiso imponerlo. Él quiso poner las condiciones de una forma que no iban”. Además, agregó que personas como Kuyumchoglu “vienen de conducciones donde el coordinador llegaba un día y decía entrenan dos horas, y al otro día media hora, que vayan al gimnasio. Ya de esa forma no se trabaja más”.