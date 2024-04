Verón bromeó con la “venta” del Pincha: “Ando corto de efectivo y no me queda otra”

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, bromeó con la venta de la institución a través de las redes sociales luego de que un hincha se lo planteara.

El comentario en redes de la Brujita tomó mucha relevancia, ya que se dio en el marco de las diferencias con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), puesto que el exjugador del Pincha se manifestó a favor de los capitales privados, es decir, un modelo mixto.

“¿De verdad querés vender el club? ¡Qué desilusión!”, le escribió una simpatizante al exmediocampista de Inter y Manchester United, entre otras entidades.

La respuesta del mandamás albirrojo no tardó en llegar: “Siiiiii. Lo voy a vender, lamento desilusionarte... Pero bueno, ando corto de efectivo y no me queda otra que hacerlo. Perdón”.

Este ida y vuelta se viralizó rápidamente en redes sociales, a sabiendas de las diferencias de Verón con otros directivos de la AFA, como Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

El exjugador de la Selección Argentina comenzó su tercer mandato como máximo dirigente de Estudiantes y planteó el ingreso de capitales privados para “romper el techo que se había alcanzado” .

Para la próxima semana de mayo se anuncia una reunión cumbre en Córdoba. Otra, mejor dicho. Daniel Scioli, secretario de Turis­mo, Ambiente y Deportes de la Nación, y Andrés Fassi, presidente del Club Atlético Talleres, acordaron encontrarse el viernes 24, vísperas del Día de la Patria, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli.

En el predio de la “T” se jugará el segundo tiempo de un partido que arrancó en Buenos Aires el miércoles pasado, cuando el exmotonauta y el hombre fuerte de la entidad de barrio Jardín estrecharon filas en torno al probable desembarco de capitales privados en el fútbol argentino.