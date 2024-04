Verón quiere empezar su gestión con un triunfo

Desde hoy, y en la previa al partido entre Estudiantes y Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 13 de la Copa de la Liga profesional, Juan Sebastián Verón se convertirá por tercera vez en nuevo presidente del Pincha, luego de que la lista N°11 denominada “ADN Estudiantes”, comandada por el exfutbolista, fuera la única que se presentó para el proceso electoral. Esto será oficializado una vez llevada a cabo la Asamblea General Ordinaria, que en esta oportunidad servirá para oficializar el comienzo de la tercera presidencia de la Brujita. El evento comenzará a partir de las 9 de la mañana, con el detalle de que, de acuerdo con lo que anunció el club albirrojo en las últimas horas, podrá ser seguida con atención por todos los hinchas que así lo deseen a través de la cuenta de YouTube del club. Bien vale informar que a las 9 será la primera convocatoria, mientras que la segunda se dará una hora después, desde las 10.

La Asamblea, tal cual viene ocurriendo en años anteriores, se realizará en el Estadio Jorge Luis Hirschi, bajo la tribuna de calle 55. Junto a Verón en su rol de presidente y a Martín Gorostegui como vice primero, también integrarán la nueva Comisión Directiva Pascual Caiella como vice segundo, luego de ser vice tercero en la gestión pasada. En ese cargo, asumirá Christian Spagnolo. Por su parte, la renovación de autoridades sumará diez nuevos dirigentes en la CD 2024-2027: los hermanos Guillermo y Alberto Willi, Eduardo Goncalves, Adrián D’Amario, Ramiro Segovia, Aldo Podestá, Patricio Lorente, Rolando Goldman, Mariana Inés Lopisi y María Laura Serantes.

En ese marco, la nueva Comisión Directiva tendrá su estreno al mando del Club con una final para el equipo de Eduardo Domínguez en la Copa de la Liga. Lejos estaban de imaginar que iban a llegar a este día con cinco partidos sin ganar, entre ellos, cuatro derrotas y un empate. Estudiantes pasó de llevar 16 encuentros invictos a no poder ganar más. El empate en Chile por el debut de la Copa Libertadores dejo sabor a poco y, ahora, por si fuera poco, recibe a Central Córdoba en un duelo de riesgo porque podría definir la clasificación a los cuartos de final del certamen doméstico o no. El Pincha está séptimo con 18 unidades, aunque aún con 63 minutos por completar en el partido suspendido frente a Boca. Si bien está cerca del cuarto puesto que ocupa Defensa y Justicia, de perder o no sumar de tres complicaría su situación aún mas y podría quedar concretada su eliminación en la Copa de la Liga. Ante esto, Domínguez no se guardaría nada, aunque tiene a varios futbolistas entre algodones, entre ellos Eric Meza, quien padece una sobrecarga muscular y está descartado para el encuentro de esta tarde. Además, los jugadores grandes como Sosa, Federico Fernández y Enzo Pérez, también estarían en duda por la seguidilla de viajes y partidos. Por último, Mauro Méndez, quien debió ser reemplazado en Chile por una molestia, tampoco jugaría de arranque. El que sí se metería nuevamente en el once es Edwuin Cetré, que compartiría ataque con Javier Correa.