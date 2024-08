Villa San Carlos no pudo ganar ante su gente

Villa San Carlos es uno de los equipos de la temporada de la Primera B Metropolitana menos ha ganado en lo que va del año. En la tarde del sábado fue igualdad sin goles frente a Cañuelas, por la novena jornada del torneo Clausura de la Primera B Metropolitana, sin poder aprovechar el envión de lo que había sido la victoria a domicilio ante Laferrere.

Si hacemos un repaso de lo que viene siendo el 2024 del Celeste, son 28 puntos en total sobre 30 encuentros disputados. Son 14 las derrotas, 10 los empates y tan solo seis triunfos, números muy bajos, en un equipo que tiene mucha carencia de goles, ya que convirtió 27, aunque solo le hicieron 35, mostrando que logra tener cierta regularidad en defensa.

No solo es una dificultad del Villero, ya que la categoría es bastante pareja y se ven siempre partidos muy cerrados, con poco goleo. No obstante, la cabeza de los dirigidos técnicamente por Lucas Ochandorena está en permanecer en la divisional, hoy estando a tres puntos de distancia de Villa Dálmine, los de Campana que hoy estarían jugando el 2025 en la Primera C.

Con respecto a ayer, hay poco para rescatar. La más clara fue un tiro de Alejandro Lugones que se fue pegado al caño derecho del arco defendido por Augusto Bottini. Después, poco y nada en una tarde fría en el Gennacio Sálice.

“Al que quiera celeste, que le cueste”, dice una famosa frase, y calza perfecto para este año de San Carlos, que la próxima jornada deberá visitar al poderoso Los Andes en Lomas de Zamora, con lo que eso implica para un conjunto al que todos los juegos le cuesta y mucho.