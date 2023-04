Villa San Carlos sumó un punto valioso

Villa San Carlos logró sumar una buena unidad en su visita a Ingeniero Maschwitz, donde empató 0 a 0 frente al Deportivo Armenio, en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana. Pese a lo positivo de seguir sumando en el campeonato, los dirigidos técnicamente por Leandro Martini tuvieron oportunidades como para conseguir el triunfo.

Fue una buena tarde en el República de Armenia, donde el trámite fue parejo pero el Celeste contó con dos chances muy claras como para ganarlo. La primera fue en la primera parte con un remate de Emanuel Zagert y en el complemento el arquero Iván López sacó una pelota en la línea.

El guardián del arco villero, Manuel Peralta Salinas, tuvo que responder en algunas ocasiones, pero el elenco de Berisso se plantó bien y mereció quedarse con las tres unidades, que le hubieran permitido prenderse en la parte alta de la tabla de posiciones y pensar en luchar de lleno el campeonato.

En este compromiso no dijo presente el volante ofensivo Matías Sproat y San Carlos lo padeció, ya que es uno de los jugadores con más jerarquía del plantel. En su reemplazo estuvo Simon Buscaglia, que redondeó una buena actuación pero fue reemplazado en la parte complementaria por Maximiliano Badell, ya que el joven que llegó desde Estudiantes estaba amonestado.

Los de Martini ahora descansarán y empezarán a planificar el tramo final del certamen, donde desgraciadamente aún deben tener una jornada libre, algo que le quitará algunos puntos con respecto a sus rivales.

El Celeste no se termina de engranar

Cuando comenzó la temporada, todos en el mundo Villa San Carlos sabían que iba a ser complicado poder repetir lo conseguido en el año anterior, donde de la mano de Miguel Ángel Restelli se quedó a un paso de ascender a la Primera Nacional, cayendo frente a Defensores Unidos de Zárate en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Sin embargo, de la mano de Leandro Martini, uno de los grandes emblemas de la historia de la institución, la obligación debe ser la misma: luchar por intentar obtener el ascenso a la segunda categoría más importante del fútbol argentino.

Eso no es sencillo, han llegado muchos futbolistas, que se han agregado a la base que venía jugando, y es complejo encontrar un rendimiento, al tiempo que los resultados no son del todo favorables por el cual el Villero no se termina de engranar en la Primera B Metropolitana.

Queda el sabor de que se puede tener muchos puntos más de los que hoy se tienen, ya que se obtuvieron seis empates en lo que va del Apertura, muchos de ellos que podrían haber terminado en victoria, haciendo que el escenario actual sea distinto.

Igualmente ya no hay tiempo para lamentos. Ahora, San Carlos deberá pensar en el duelo de la próxima semana contra Los Andes, uno de los grandes de la categoría, en Berisso. Un encuentro que será decisivo.

B Metropolitana

POSICIONES

1 San Miguel 20 11 5 5 1 15 7 +8

2 Comunic. 20 10 6 2 2 14 12 +2

3 Los Andes 18 10 5 3 2 12 4 +8

4 Argentino (M) 16 10 5 1 4 13 7 +6

5 Villa San Carlos 15 11 3 6 2 13 9 +4

6 Dock Sud 15 10 4 3 3 15 14 +1

7 UAI Urquiza 12 10 3 3 4 11 11 0

8 Acassuso 12 9 2 6 1 8 8 0

9 Talleres (RdE) 12 9 3 3 3 6 6 0

10 Sacachispas 12 9 3 3 3 7 8 -1

11 Colegiales 12 11 3 3 5 10 14 -4

12 Dep. Armenio 11 10 2 5 3 15 15 0

13 Argentino (Q) 11 10 3 2 5 9 14 -5

14 Cañuelas 11 11 2 5 4 8 16 -8

15 Merlo 10 10 2 4 4 10 13 -3

16 Fénix 10 10 3 1 6 8 13 -5

17 Ituzaingó 9 9 2 3 4 6 9 -3