La Plata y San Luis no encuentran regularidad en el Top 12

Pasó un fin de semana de acción ovalada en la ciudad, donde tanto La Plata Rugby como San Luis fueron anfitriones en la cuarta fecha del Top 12 de la URBA, la máxima división del rugby de la provincia. El Amarillo perdió 61-30 ante CUBA, mientras que el Marista cayó en el tiro del final por 26-25 contra Alumni.

En Gonnet, el Canario volvió a ser de local porque CUBA, su rival, sufrió la suspensión de su cancha. Con la esperanza de repetir la buena actuación del equipo ante Newman el fin de semana anterior, La Plata comenzó ganando el partido por medio de un penal convertido por Luciano Di Lucca. Los de Villa de Mayo respondieron de inmediato con un try convertido y nuevos penales del 10 amarillo llevaron la paridad durante todo el primer tiempo. El elenco visitante apoyó en el final del primer acto y puso el resultado parcial 19-9 a su favor.

En la segunda mitad, el equipo de Maximiliano Suárez Folch sufrió el desgaste y CUBA aprovechó cada situación manifiesta de ataque para sumar puntos. En 20 minutos letales, los visitantes sentenciaron la victoria y marcaron una diferencia inalcanzable en el marcador. Los tries de Juliano, Sica y el debutante Nuñez maquillaron la goleada final de 61-30 para el equipo azul y negro.

San Luis se presentó en La Cumbre, donde recibió a Alumni en un partido por demás parejo que se definió en el tiro del final. El Marista batalló pero no pudo quedarse con el triunfo. Otra vez fue el apertura Bautista Canzani el que determinó la suerte del elenco de Tortuguitas. Con un penal sobre la hora le dio la tercera victoria por 26-25. Fueron 19 puntos del pateador y un try penal. Para los locales, también hubo un try penal y seis penales de fullback Valentino Quatrocchi.

Con estos resultados, los equipos de la ciudad que militan en el Top 12 quedaron en el puesto 10 y 11 de la tabla. San Luis tiene seis puntos mientras que La Plata solo dos.

Los Tilos se reencontró con el triunfo

En el Barrio Obrero, el Verde le puso fin a una dura racha de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria y superó por 25 a 20 a Curupayti en la quinta fecha del Torneo de Primera A.

En un muy ajustado encuentro, Los Tilos encontró el camino al triunfo a los 64 minutos cuando Mateo Fernández logró zambullirse en el ingoal para dar vuelta el resultado adverso de 20-18 y dejar los cuatro puntos en su casa.

La U marcha invicto y pelea arriba

Las Panteras de Gonnet volvieron a cumplir con creces en la quinta fecha de la Primera B, donde consiguieron imponerse como visitantes ante Ciudad de Buenos Aires por 17 a 37. Con este triunfo, Universitario se ubica en la segunda posición de la tabla donde acumula 21 puntos producto de cinco victorias consecutivas y una de ellas por bonus. El líder es Hurling quien acumula 22 unidades.

Albatros festejó y Berisso sufrió un duro golpe

En el torneo de Segunda, el Tricolor consiguió un gran triunfo por 31 a 20 ante Mercedes Rugby en condición de visitante para sumar su segunda victoria en el certamen. En tanto, por el torneo de Tercera, Berisso RC sufrió una dura goleada por 87 a 0 en su visita a Tigre.