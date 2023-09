Villa San Carlos va por el milagro

El primer equipo de Villa San Carlos se jugará hoy su última bala por el ingreso al octogonal de la Primera B Metropolitana, desde las 15.30 con San Miguel en el Estadio Genacio Sálice de Berisso, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana. El árbitro principal del encuentro será Marcos Recalde y habrá transmisión de una plataforma de streaming.

Los dirigidos técnicamente por Leandro Martini no tienen mañana, ya que deben cortar la mala racha de nueve encuentros consecutivos sin conocer la victoria para seguir con la ilusión de disputar el Reducido y que la temporada no se termine antes de tiempo. La última alegría fue el pasado 9 de julio ante Dock Sud por 3-2, por lo que el Celeste hace casi tres meses que no gana.

En cuanto al equipo, no habría mayores modificaciones del equipo que empató en Munro con Colegiales hace dos semanas, debido a que el equipo quedó libre en la última jornada del campeonato. El Villero cerrará su participación en la etapa regular la próxima semana en Villa Soldati con Sacachispas.

San Carlos debe ganar sus dos encuentros y esperar que Dock Sud o el Deportivo Armenio no ganen, algo que parece difícil pero no imposible.

Finalmente, vale destacar que el juez Recalde estará acompañado por Lucas Cueto Viñas y Juan Manuel Díaz como asistentes principales; mientras que el cuarto hombre será Ignacio Cuicchi.

Cambaceres define el once para el lunes

El grupo superior de Cambaceres se sigue preparando para lo que será el encuentro del lunes por la tarde, desde las 15.30 ante el Deportivo Paraguayo en el 12 de Octubre, un campo de juego que se viene recuperando luego de lo que fue el acto de Sergio Massa el pasado miércoles.

Con respecto al partido que se viene, el plantel comandado por la dupla compuesta por Pablo Casado y Jesús Martínez viene trabajando en Sosba, donde el Rojo ensaya cambios debido a las expulsiones sufridas ante Centro Español: tanto Gerónimo Rodríguez y Diego González serán baja.

En última instancia, cabe marcar que las Rojas jugarán este sábado, a las 15.30, con Country Canning en el predio de Rancho Taxco por el cierre de la etapa clasificatoria del torneo.