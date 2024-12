Vinicius, el mejor del mundo según FIFA: “Intentaron y siguen intentando invalidarme”

Vinicius Junior fue elegido como el mejor jugador del mundo en los premios The Best 2024, destronando a Lionel Messi, que había sido galardonado en la edición pasada, y sobreponiéndose a la derrota que sufrió a manos de Rodri por el Balón de Oro.

Luego de la gala que tuvo lugar en Catar, en vísperas de la final de la Copa Intercontinental ante Pachuca, el delantero brasileño celebró su conquista y apuntó fuertemente contras las críticas que recibió.

En el marco de su cuenta de Instagram es que el atacante de 24 años festejó la obtención del galardón al mejor del mundo, dedicándole el lauro al niño soñador que supo ser y que logró transformar el gran potencial que mostró en Flamengo.

“Vine, vi y vencí. Hoy le escribo a ese niño que vio a tantos ídolos levantar este trofeo... ha llegado su hora. O mejor dicho, ha llegado mi hora. El momento de decir... sí, soy el mejor jugador del mundo y he luchado mucho por ello”, comentó el brasileño.

“Intentaron y siguen intentando invalidarme, disminuirme. Pero no están preparados. Nadie me dirá por quién debo luchar, cómo debo comportarme. Cuando estaba en São Gonçalo, el sistema no se preocupaba por mí. Casi me tragan. Gané por mí y por mi familia. Con mucho apoyo en el camino: Flamengo, Real Madrid, Selección Brasileña, mis cientos de compañeros a lo largo de los años... la gente que me acompaña a diario en mi rutina, los que me admiran... El mejor jugador del mundo”, concluyó Vinicius .

El delantero de Real Madrid y la Selección de Brasil fue una de la grandes figuras del Merengue campeón de La Liga de España y de la Chamions League, con gol en al final incluido, se quedó con el galardón que también peleaba La Pulga y Rodri Hernández, que ganó el Balón de Oro, entre otros.