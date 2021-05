Vóley: Argentina debutará con Brasil en la Liga

Ya se confirmó el fixture que tendrá que atravesar el seleccionado argentino de vóley masculino en una nueva edición de la Liga de las Naciones. El conjunto que conduce el entrenador Marcelo Mendez tendrá su estreno en el clásico ante Brasil, el próximo viernes 28 de mayo.

La Federación Internacional de Voleibol confirmó el calendario para la Liga de las Naciones, que se disputará a lo largo de un mes, desde el 25 de mayo hasta finales de junio en la ciudad italiana de Rimini.

Mientras continúa con su preparación en el CeNARD (se encuentran en su tercera semana de entrenamientos), la Selección nacional masculina ya tiene confirmada la grilla de partidos para el torneo que se disputará en formato de burbuja con los mejores 16 seleccionados del mundo. Los mejores cuatro equipos de la clasificación general, en la que juegan todos contra todos; jugarán las semifinales, el 26 de junio.

La particularidad del desarrollo del certamen es que habrá fechas durante tres días consecutivos, con un descanso de otros tres en forma alternada.

Fixture de Argentina

28/05 vs. Brasil

29/05 vs. Canadá

30/05 vs. Estados Unidos

03/06 vs. Alemania

04/06 vs. Eslovenia

05/06 vs. Holanda

09/06 vs. Italia

10/06 vs Australia

11/06 vs. Japón

15/06 vs. Bulgaria

16/06 vs. Rusia

17/06 vs. Serbia

21/06 vs. Polonia

22/06 vs. Francia

23/06 vs. Irán