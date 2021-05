Pellegrino: “Extraño la primera etapa de Maradona, en Gimnasia lo cuidamos”

A casi un año y medio de haber asumido su segundo mandato como presidente del club, Gabriel Pellegrino dialogó de todos los temas de agenda de Gimnasia. No hay feriados ni excusas, y en el contexto del Día del Trabajador se puso como meta posicionar al equipo nuevamente en el plano internacional.

“Hasta horas antes del partido contra Patronato le dijimos, con Marcelo Tinelli, que se quedara en su casa para preservarlo por la Covid-19. Nunca tuve problemas para acceder a él”, confesó el presidente de Gimnasia, que contrató al Diez para la dirección técnica.

— ¿Cuánto extrañás a Maradona?

—Extraño mucho la primera etapa de él. La primera etapa estuvo buenísima. En la segunda etapa lo noté mal. El año pasado, cuando no podía venir a Estancia Chica, le hacía muy mal. Lo fui a visitar varias veces con el Gallego y lo vi mal. La pandemia le hizo muy mal.



—¿Te dejaban verlo o tenías obstáculos, como dijeron algunos familiares o amigos de él?

—Muchas veces él nos llamaba y nosotros por una cuestión de cuidados decidimos no ir a verlo para evitar ponerlo en riesgo.

—¿Cómo imaginás que se va a recordar con el paso del tiempo el paso de Maradona en el club?

—A mí me lo hacen saber los hinchas: te lo agradecen constantemente. Como dirigente lamento no haberlo podido disfrutar como lo hicieron los hinchas. Yo estaba en todos los detalles para que él se sienta cómodo. Desde el carrito que lo llevaba en Estancia hasta los detalles de la llegada a la cancha.

—¿Te arrepentís de haberlo llevado a la cancha el 30 de octubre del año pasado?

—Ni Tapia, ni Tinelli ni yo queríamos exponer a Diego. Hasta horas antes del partido les dijimos a la gente que estaba alrededor de él que no venga por el tema de coronavirus. Lo queríamos cuidar del virus. No sabíamos cómo estaba. Pero hay que tener en cuenta que a Diego se le ponía algo en la cabeza y no se lo sacaba nadie.

—¿Te molestó, te dolió o te sorprendió que el Gallego Méndez se fuera rápido de Gimnasia y arreglara con Godoy Cruz?

—Me sorprendió que se vaya, pero al escuchar las razones lo entendimos. Yo quería que siga. Pero si él no se sentía con fuerzas para salir a la cancha con el equipo había que salir a buscar otro técnico y así lo hicimos.

—¿Quedaron deudas con el cuerpo técnico de Maradona?

—No, para nada. Nos dimos el lujo de tener a Maradona y pagarles uno de los contratos más bajos del mercado.

La relación con la AFA, Tinelli y Tapia

Después de muchos años de distanciamiento, Gimnasia parece haber encontrado un punto de encuentro con la Asociación del Fútbol Argentino a partir de la relación que se fortaleció entre el presidente Gabriel Pellegrino y Claudio Tapia cuando Diego Maradona estuvo dirigiendo al primer equipo.

En tal sentido, Pellegrino sostuvo ante El Clásico: “Hoy tenemos una relación constructiva con la AFA. Es uno de los pocos clubes que no le va a llevar problemas a la AFA. Tenemos una relación sana y lejos de la política. Queremos poner a Gimnasia donde se construya. Ahí vamos a tratar de meter a la institución”.

Además, destacó el trato que durante la década del ‘90 generó el club con la AFA a través de la gestión del fallecido Héctor

Delmar.

Una gestión para aprobar el “casco” de Alemán

La Comisión Directiva de Gimnasia elevó un pedido especial, amparado en un informe médico, para lograr la aprobación por parte de la Asociación del Fútbol Argentino para que el volante uruguayo Brahian Alemán pueda jugar con un casco de jugador de rugby en el partido del próximo lunes ante Sarmiento en Junín.

SEGUIR LEYENDO: Domingo de práctica y definiciones para el equipo antes de viajar a Junín

El plantel de Gimnasia hoy tendrá su último entrenamiento de cara al partido contra Sarmiento en Junín mañana a las 15:45. Luego de definir los últimos detalles para dicho encuentro, tanto futbolistas como cuerpo técnico y colaboradores se someterán a los hisopados.

SEGUIR LEYENDO: Pellegrino: “Gimnasia tiene que volver a entrar en una Copa”

Lo dijo el presidente del club, Gabriel Pellegrino, en una extensa nota con diario Hoy. El recuerdo de Maradona, la relación con Tapia y Tinelli, el futuro de Martini y Messera, y los refuerzos del mercado de pases, abordados en una charla a la que no le faltó el ida y vuelta.