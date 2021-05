Gabriel Pellegrino: “Gimnasia tiene que volver a entrar en una Copa”

El Sol va cayendo el horizonte de La Plata. Por un enorme ventanal, los autos pasan a la vista despejada del camino Distribuidor, hacia adonde apunta la oficina del protagonista. En una larga mesa, con mantel extendido, una fuente con caramelos y chocolates le da un toque colorido y ameno al encuentro que se está por concretar.

Secretario de por medio, casi marcando el paso en las escaleras que conducen al primer piso, el presidente de Gimnasia termina una reunión y se acerca al encuentro con este multimedio. “¡Lindo chaleco! ¿Dónde lo compraste?”, saluda rompiendo el hielo ante el periodista que espera sentado.

A casi un año y medio de haber asumido su segundo mandato como presidente del club, Gabriel Pellegrino dialogó de todos los temas de agenda de Gimnasia. No hay feriados ni excusas, y en el contexto del Día del Trabajador se puso como meta posicionar al equipo nuevamente en el plano internacional.

—Después de tantas tormentas que pasaron por el club, ¿es este uno de los mejores momentos de tu gestión?

—El modelo que queríamos implementar, que era de un club saneado, está encaminado. Tal vez la pandemia hizo que algún deporte no esté funcionando, pero dentro de lo que

nosotros queríamos antes de que llegue a la presidencia, el club está encaminado.

—Sin embargo en el Polideportivo se filtra el agua cuando llueve…

—Bueno… Hay cosas en las que todavía no podemos lograr que el club nos represente como queremos. Fueron muchos años en los que la entidad estuvo maltratada. Nosotros llevamos cuatro años y medio. En poco tiempo no va a pasar más esto.

—¿Qué respuesta hay para los plateístas que compraron abonos y no los van a poder usar por la pandemia?

—Tenemos muchas consultas sobre cuándo puede volver el público a la cancha. Pero nadie llamó para pedir que le devuelvan la plata ni nada de eso. No creo que volvamos a ver un estadio lleno como lo veíamos antes, por lo menos hasta dentro de uno o dos años. Cuando vuelvan los hinchas será de a poco, hasta que se logre contener la pandemia.

—Si tuvieses que definirlo en una frase, ¿Gimnasia está para…?

—Gimnasia está para volver a entrar en una Copa. Creo que ése el objetivo y la meta que nos trazamos para la segunda parte de la gestión, que es la segunda que me toca encabezar.

—¿Qué falta pagar del concurso de acreedores?

—En mayo terminamos de pagar a los acreedores. Después nos va a quedar terminar obras en Estancia Chica y devolverle los lotes a los propietarios. Ellos figuraban en el concurso, como una obligación del club a reconocerlos como propietarios. Creo que a fin de año vamos a terminar de ordenar y sanear completamente el club.

—¿Pero vos no sos un acreedor del club?

—Es muy poquito lo que el club me quedó debiendo. En marzo del 2017 hicimos el concurso. El club me quedó debiendo un dinero, pero con la quita del 30%, sumado a la diferencia inflacionaria, terminamos perjudicados. Yo sabía lo que estaba haciendo. Después quedará la deuda posconcursal, que si Dios quiere se pagará en esta gestión o en la que viene.

—¿Qué obras les prometés a los socios para los próximos meses?

—Las dos plateas del estadio se van a hacer con un fondo de dinero que algunas personas adelantaron comprando algunas plateas. Con poco dinero se hizo mucho. Por supuesto que una tribuna cerrada es mucho más visible. Pero acá hemos priorizado pagar el concurso y saldamos la deuda que el club contrajo en los últimos veinte años.

—¿Te vas a tu casa después del 2022 cuando termine tu mandato?

—Yo me veo siguiendo en Gimnasia. Tal vez en un cargo dentro de la Comisión Directiva que no sea el de presidente. Pero sí, creo que voy a seguir estando…

SEGUIR LEYENDO: Gabriel Pellegrino: “Extraño la primera etapa de Maradona, nosotros lo cuidamos”

“Hasta horas antes del partido contra Patronato le dijimos, con Marcelo Tinelli, que se quedara en su casa para preservarlo por la Covid-19. Nunca tuve problemas para acceder a él”, confesó el presidente de Gimnasia, que contrató al Diez para la dirección técnica.

SEGUIR LEYENDO: Gabriel Pellegrino: “El fútbol va a seguir, pero no habrá más estadios llenos como antes hasta dentro de dos o tres años”

En el plano deportivo, el presidente de Gimnasia se mostró optimista en el camino que tomó el equipo con la dupla técnica compuesta por Leandro Martini y Mariano Messera, y adelantó que dentro de un mes el club buscará contratar un delantero al que se le pueda pagar.

También respondió por qué en su momento se le desarmó el ataque al equipo del Indio Ortiz, que tenía a Jan Hurtado y Santiago Silva y de la noche a la mañana se quedó sin un “9” de área.

SEGUIR LEYENDO: Domingo de práctica y definiciones para el equipo antes de viajar a Junín

El plantel de Gimnasia hoy tendrá su último entrenamiento de cara al partido contra Sarmiento en Junín mañana a las 15:45. Luego de definir los últimos detalles para dicho encuentro, tanto futbolistas como cuerpo técnico y colaboradores se someterán a los hisopados.