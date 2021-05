Zielinski probó el equipo para recibir al Calamar

Restan tan solo dos días para que Estudiantes y Platense se vean las caras luego de más de 21 años sin hacerlo. El último encuentro fue en el torneo clausura de 1999, donde el Calamar se impuso por 2 a 0 en su visita al estadio Jorge Luis Hirschi. Ahora, en un contexto totalmente disímil, el Pincha entra en las últimas horas antes de definir el equipo para el duelo del lunes a las 18 en Uno. El plantel trabajó ayer en turno vespertino en 1 y 57 y Ricardo Zielinski definió de manera preliminar los 11 que irán en busca de la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, ya que de darse una serie de resultados, con un triunfo podría quedar confirmado su pase a la siguiente fase del certamen doméstico.



El elenco dirigido por el Ruso se encuentra segundo con 19 unidades, a dos del líder Colón de Santa Fe, mientras que le saca un punto a sus inmediatos perseguidores: River, San Lorenzo y Racing.



No habría cambios, aunque hasta último momento esperarán por Manuel Castro, quien padece una molestia y es duda para reemplazar a Ángel González, de bajo rendimiento en los últimos encuentros. De esta manera, Juan Manuel Sánchez Miño continuaría como volante central al lado de Jorge Rodríguez, Pasquini iría de lateral por la izquierda, la dupla de centrales no se toca, y la delantera González-Cauteruccio tampoco.



El 11 sin variantes, aunque esperan los hisopados



En cuanto a la práctica, donde hubo un ensayo de fútbol formal, fue dividida en tres bloques de 20 minutos cada uno, en los que el entrenador mantuvo la base con el esquema habitual, mientras que paró dos equipos sobre la base del juego que puede presentar el Calamar.



Como quedó dicho, la actividad estuvo asignada por los bloques, y a lo largo de los mismos el DT probó con distintas alternativas para cambiar durante el partido el sistema de juego y así poder mutar del 4-4-2 (o 4-2-2-2) a un 3-3-1-3.



En este sentido, la formación y los nombres que utilizó fueron: Andújar; Godoy, Rogel, Noguera, Pasquini; A. González, Sánchez Miño, J. Rodríguez, Tití Rodríguez; F. González y Cauteruccio.



La actividad para los futbolistas tendrá su continuidad hoy, pero el escenario del entrenamiento será el Country Club. Previo a la práctica, toda la plantilla y la estructura del fútbol profesional se someterán a nuevos testeos rápidos de Covid-19. Cabe recordar que, de no mediar contratiempos, el entrenador tendría a todos sus futbolistas a disposición, salvo Fernando Tobio, quien dio positivo de coronavirus el jueves.

El Pincha, el fruto del orden y lo que necesita para clasificar a cuartos

El arribo de Ricardo Zielinski al club marcó un antes y un después en el equipo. Se basó en dos claves: el orden y el trabajo. Así, el Pincha, que venía de un campeonato para el olvido con Leandro Desábato, está ante la posibilidad de cumplir su primer objetivo de la temporada: clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Se encuentra con 19 puntos, a dos unidades del líder, Colón (21), y le sacó un tanto a River, San Lorenzo y Racing, los tres con 18. Mientras que más atrás aparecen Rosario Central, quinto, y Godoy Cruz de Mendoza, sexto, ambos con 15

unidades.



Además, cabe recordar que San Lorenzo y Racing se enfrentarán en la última jornada, en tanto el Sabalero tendrá el clásico ante Unión, y River tendrá todas las energías puestas en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde se encuentra con 4 puntos luego de dos partidos disputados.



Así las cosas, con dos encuentros por jugar (Platense de local y Argentinos Juniors de visitante), de ganar, y esperando otros resultados más, podría sellar su clasificación a la próxima instancia definitoria de la Copa. Al mismo tiempo, tendrá a su favor que, a la hora de jugar el encuentro ante el Calamar, programado para el próximo lunes a las 18 en el estadio Jorge Luis Hirschi, sabrá si con los tres puntos se asegura un lugar en los cuartos de final o no. ¿Qué debe ocurrir? Que Racing no le gane a Central Córdoba en Santiago del Estero, o bien que San Lorenzo tampoco logre sumar de a tres ante Godoy Cruz en el Nuevo Gasómetro. De esta manera, el Pincha sacaría una ventaja de cuatro puntos, con tan solo tres unidades en juego en la última jornada.