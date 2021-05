Rugby: el arbitraje nacional tiene representación olímpica

El árbitro de 27 años oriundo de Berazategui atraviesa un gran momento en su carrera tras confirmarse su presencia en la cita máxima del deporte mundial. Con un fuerte vínculo en la ciudad de La Plata, formado en La Plata Rugby Club y siendo estudiante de la UNLP, Nehuén Jauri Rivero dialogó con El Clásico sobre su presente e historia.

—¿Cómo tomaste la noticia de haber sido seleccionado para ir a los Juegos Olímpicos? ¿Te lo esperabas?



—Fue una alegría inmensa, es algo que todo atleta sueña de chico y ahora se está por cumplir. Además, fue una total sorpresa, no me esperaba la designación porque yo entraría al panel de los próximos Juegos Olímpicos, pero salió la oportunidad de hacer algunas etapas del Seven en 2019 y por lo visto hice bien las cosas para estar.

—¿Hace cuánto que te preparabas para este momento?



—Lo vengo haciendo desde 2018, que fue la primera experiencia importante en Seven, que ahí fue la ventana para seguir teniendo oportunidades en el Sevens Series.

—¿Cuáles son tus expectativas?



—Las expectativas son varias, pero la más importante es hacer una performance para dejar una vara alta y que con eso lleguen más designaciones. La otra más importante es disfrutar, si vas a los JJ. OO. y no los disfrutas creo que estás haciendo las cosas mal. Yo tengo el plus de que voy con Damián Schneider y Pancho González, que son dos amigos que el referato me dio, y lo hace más importante aún.

—¿Cómo fue atravesar la pandemia y seguir vinculado al arbitraje?



—Lo de la pandemia nos pegó fuerte a todos. Yo estaba en el medio de la preparación de los Juegos Olímpicos porque se hacían en julio de 2020. Lo difícil fue encontrar el lugar para entrenar y tratar de seguir estando en forma. Por suerte tengo algunas cosas de gimnasio en casa y un club cerca de casa me abrió las puertas para que pueda entrenar yo solo. Y la vinculación con el referato siempre estuvo, hacíamos Zoom todas las semanas, había semanas que metía 6 o 7 Zoom porque lo usábamos tanto en la URBA como en la UAR e internacionalmente. Siempre estuvo esa conectividad para mantenernos actualizados en todo.

—¿Cómo se formó tu vínculo con La Plata Rugby y tu inicio en el referato?



—A La Plata Rugby llegué a los 8 años, una tía de mi viejo vive atrás del club y siempre que pasaba veía los colores de Boca Juniors y se me dio por ir. Me recibió la camada 1993 que es un grupo tremendo y ahí estuve hasta los 18 o 19 años ya que por lesiones no podía jugar más. Justo había un curso de Referee Residente de Club y me mandé, de ahí fui al curso oficial y acá estoy.

—¿Estás cumpliendo un sueño? ¿Cuál es tu objetivo?



–—No sé si cumpliendo un sueño, porque no me esperaba nada de esto, si no tenés a alguien que te lo inculque de chico, no lo soñás. Pero creo que estoy cumpliendo objetivos que me vengo planteando paso a paso en la carrera que vengo llevando. El próximo objetivo son los Juegos Olímpicos de París 2024, ganar toda la experiencia posible en Tokio y tratar de ganarme un lugar en París.