Vóley: malestar en Las Lobas tras la salida de García

El equipo femenino de vóley de Gimnasia presentó un comunicado oficial manifestando el desacuerdo grupal sobre la destitución de la entrenadora Alejandra García.

“Las Lobas escribimos este comunicado con el propósito de manifestar nuestro profundo rechazo a la destitución de su cargo en División de Honor de nuestra entrenadora, la señorita Alejandra García Croquer. No encontramos fundamentos que se basen en cuestiones deportivas que sustenten tal medida. Se la destituye de manera injusta y totalmente arbitraria. Algunos de los dichos que hemos escuchado por parte de los dirigentes presentes en la reunión del día Lunes 17 de Julio en la Sede de calle 4, en la cual nos reunimos con Marcelo Luque y Analía Lamberti, responsables del departamento de deportes, acompañados de otros integrantes de comisión directiva, se encuentran errados, ya que nunca se nos comunicó que Alejandra era técnica interina y que los motivos políticos dados no son parte de nuestra forma de trabajo pero que nos encuentran en el centro de la escena en reiteradas ocasiones, lugar que no creemos debamos ocupar”, comienza el manifiesto.

“Las Lobas hemos superado y resistido cualquier tipo de contratiempo pero esta vez nos vimos en la imperiosa necesidad de hacer oír nuestra voz. Nosotras somos testigos todos los días del trabajo incansable, de la dedicación y el esfuerzo que realiza nuestra entrenadora y todo su cuerpo técnico tanto fuera como dentro de la cancha, así como también del crecimiento que ha tenido cada una de las jugadoras. Queremos reforzar que esta medida atenta contra nuestro trabajo”, continuó el descargo.

Al cierre, se destaca: “Dejamos de lado otras propuestas y ofertas económicas por defender esta camiseta, por el amor y el sentido de pertenencia que tenemos con el club, pero constantemente nos vemos afectadas por esta inestabilidad de la que siempre somos perjudicadas. Por eso defendemos el trabajo y el proyecto del cual tanto Alejandra como cada integrante del cuerpo técnico forma parte. Por lo expuesto por los dirigentes presentes en esa reunión, su destitución es netamente por razones políticas”.