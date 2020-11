¿Vomitó Messi? Las arcadas de Lionel antes del partido con Paraguay

Como en aquellas imágenes que solían repetirse en el año 2018, el capitán argentino volvió a mostrarse con algunas molestias antes de comenzar el partido ante Paraguay.

En el primer plano que la telvisión le hizo a Lionel Messi durante el himno se pudo observar que no estaba del todo cómodo. Y la sensación de preocupación se confirmó en los primeros minutos del encuentro entre Argentina y Parguay, cuando Leo terminó al borde del vómito.

Messi parado en el circulo central con la cabeza gacha, comenzó a tener arcadas que ya ha tenido anterirmente en otros partidos.

Hace más de ocho años que Messi vomitó por primera vez sobre un terreno de juego. Fue ante el Sevilla en el mes de septiembre de 2012. "No sé bien qué es. Me hice miles de estudio. A veces me pasa antes del partido. Me agarran arcadas, termino casi vomitando y se me pasa", ha declarado anteriormente el '10'.