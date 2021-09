Vuelve la actividad en Europa tras la fecha FIFA

Luego de la Fecha FIFA, en la que se jugaron las diferentes eliminatorias a nivel continental, hoy volverá la actividad de fútbol europeo con partidos más que interesantes aunque en la mayoría de ellos no estarán los argentinos.

Esto sucede porque algunos como Leo Paredes, Ángel Di Maria y Leo Messi viajaron ayer por la madrugada para París. La idea de Mauricio Pochettino es no arriesgarlos, aunque Mauro Icardi estaría presente. Mientras, Gio Lo Celso, Cuti Romero, Dibu Martínez y Emiliano Buendía tampoco serían tenidos en cuenta para el Tottenham y el Aston Villa, respectivamente. El entrenador del Villa confirmó ayer que no estarán, mientras que por el lado de los Spurs no hay una certeza. De todos modos, todo indica que el ex Rosario Central y el ex-Belgrano tampoco estarán para el equipo londinense.

En primer lugar, la liga con más partidos será la Premier League. El enfrentamiento inicial será a las 8:30 con el Crystal Palace, que recibe al Tottenham (primero con puntaje ideal). Luego, a las 11 jugará el Brighton de Alexis MacAllister contra el ascendido Brentford. También el Manchester City visitará al Leicester, donde los dos tienen seis unidades y buscan igualar a los Spurs de Lo Celso y Romero.

En el mismo horario estarán Manchester United-Newcastle, Arsenal-Norwich, Southampton-West Ham y Watford-Wolves. Por su parte, a las 13 cerrará la jornada el último campeón de Europa, Chelsea, recibiendo al Aston Villa sin Dibu y Buendía.

En Francia, solo habrá dos partidos con el PSG-Clermont, a las 12, y Mónaco-Marsella, a las 16. Dos encuentros importantes: los parisinos aspiran a seguir punteros y la contienda de dos históricos que buscan dar pelea.

Por último, en España e Italia también habrá poca actividad. En la Liga jugarán Levante-Rayo y Bilbao-Mallorca. Además, en la Serie A habrá un partido histórico a las 13, cuando Napoli reciba en el estadio Diego Armando Maradona a la Juventus. Luego completarán la fecha Empoli-Venezia y Atalanta-Fiorentina, en la que tampoco participarían los argentinos convocados.