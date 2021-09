Estudiantes se entrenó para dar el salto en Santa Fe

La base está. Si de algo puede estar seguro el hincha de Estudiantes de La Plata desde el arribo de Ricardo Zielinski a la conducción técnica del equipo es que nadie tiene el puesto asegurado. Salvo Andújar, por una cuestión lógica de historia, rendimiento y porque es el capitán del equipo, los demás se encuentran en igualdad de condiciones ante el entrenador.

Al Ruso le fascina la competencia interna del plantel, por eso en varias oportunidades decidió rotar para probar a algunos futbolistas que vienen pidiendo pista en los entrenamientos. Sin embargo, no es un novato y conoce que hay ciertos jugadores que merecen un respeto y un crédito de algunos partidos de un bajo rendimiento. Pese a esto, ese crédito se les terminó.

En el entrenamiento matutino del plantel profesional, que se desarrolló ayer en el Country Club de City Bell, el técnico volvió a barajar nombres respecto al último partido disputado en el estadio de Uno frente a Argentinos Juniors. Si bien la mayor parte de las tareas fueron destinadas al aspecto físico, también hubo tiempo para que ruede la pelota y que haya fútbol en el campo Albirrojo.

En ese sentido, según pudo saber El Clásico de diario Hoy, Zielinski probó con Matías Aguirregaray y Matías Pellegrini como titulares. Al menos, aunque no se realizó una práctica de fútbol 11 vs. 11, es lo que dejaron prever los ejercicios efectuados en la mañana de City Bell. Así, los que dejarían su lugar para los ingresos de los anteriormente mencionados, Aguirregaray y Pellegrini, serían Nicolás Pasquini y Jaime Ayoví, respectivamente. En principio, el esquema no se modificaría, aunque el 4-4-2 podría convertirse en un 4-3-3 tranquilamente y sin necesidad de un cambio de nombres. Un mediocampo con Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui como volante interno por la derecha y Sánchez Miño lo propio como interno por la izquierda. Así, Pellegrini y Castro se posicionarían como extremos y Apaolaza como la referencia en el ataque.

De igual forma, todavía queda camino por recorrer y entrenamientos por realizar. Por esta razón, parecería prematuro anticipar modificaciones, aunque el propio DT las esté ensayando durante la semana. Cabe destacar que la buena noticia para el cuerpo técnico es que Leandro Díaz se recuperó de su lesión y podrá estar en la lista de concentrados para enfrentar a Unión en Santa Fe el próximo miércoles, por la fecha 11 del torneo de la Liga Profesional.