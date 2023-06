Vuelve Miramón y Chirola planea el equipo

Con la eliminación de Argentina del Mundial Sub-20, todos los jugadores convocados regresarán a sus respectivos equipos y así lo hará esta mañana Ignacio Miramón. El mediocampista que tuvo minutos en dos de los cuatro partidos que jugó el seleccionado de Javier Mascherano se hará presente a partir de las 9:30 en Estancia Chica para comenzar a trabajar bajo las órdenes de Sebastián Romero y tendrá dos prácticas de cara al partido del domingo contra Unión de Santa Fe.

Al tener ritmo de competencia y estar descansado porque además Mascherano decidió no ponerlo contra Nigeria, el nacido en Bolívar estaría en condiciones físicas de jugar frente al Tatengue. Sin embargo, esto será evaluado hoy entre el cuerpo técnico y el propio jugador para decidir qué sucederá, aunque es casi un hecho que, al menos, estará en la lista de convocados. Vale recordar que se perdió los encuentros frente a Lanús, Godoy Cruz, Independiente Santa Fe y Sarmiento.

Además de esto, Chirola evaluará cómo está Bautista Barros Schelotto de la rodilla tras el golpe sufrido, aunque Guillermo Enrique está en codiciones de volver tras reponerse de una contractura muscular que lo dejó afuera del último partido. A la espera de que lo que suceda con Miramón, igualmente el doble cinco podría regresar con el propio jugador de la Sub-20 o Nicolás Sánchez, que contra el Kiwi estuvo en el banco de suplentes ante el cambio de esquema.

Por último, si hay cambio de esquema también hay dudas respecto a qué sucederá con Leandro Mamut y Eric Ramírez, que se metieron en el equipo en los últimos dos partidos al volver el 4-3-3. Las actividades en Abasto serán hoy y mañana a las 9:30. Mañana después del almuerzo el plantel viajará en micro hacia Santa Fe para pasar la noche allí y luego del encuentro volverán a La Plata, ya que tendrá que preparar el duelo del jueves contra Goiás en Brasil.

El Tripero concretó su primera venta

En la tarde de ayer y después de dos meses de negociaciones, Gimnasia y el Oremburg de Rusia firmaron un preacuerdo para la venta del 50% de Tomás Muro. El mediocampista se irá a jugar la Premier de Rusia en un equipo plagado de argentinos como Brian Mansilla, Matías Pérez, Gabriel Florentin y Lucas Vera. El nacido en General Pico viajará la semana próxima al sur ruso para someterse a la revisión médica y luego volverá al país para esperar que todo se cierre al 100%.

Hasta que Muro no pase la revisión médica no se va a esclarecer el monto de la negociación por la mitad del pase, aunque este multimedio averiguó que rondaría los 1.500.000 dólares. De esta manera, a la brevedad y si todo va bien, el Lobo tendrá su primera venta de los tantos juveniles que tiene en Primera división y además volverá a vender a Europa tras 10 años, ya que no sucedía desde 2013, cuando el Copenhague de Dinamarca compró a Franco Mussis.

El número 10 tripero, de 21 años, que debutó en Primera en febrero de 2022, jugó 36 partidos convirtiendo dos goles.