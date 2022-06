Wimbledon comenzó bajo la lluvia y con sorpresas

Ayer comenzó la edición 2022 de Wimbledon en el All England Lawn Tennis Club. El mismo será particular debido a que, en primer lugar, no sumarán puntos para el ranking como así tampoco hay jugadores rusos y bielorrusos por el conflicto bélico con Ucrania. Mientras que tampoco está presente el extraordinario Roger Federer, que estuvo siendo partícipe desde 1998 pero ahora decidió no presentarse porque se recupera de una nueva intervención en una de sus rodillas.

Bajo la lluvia que hizo parar la acción y hasta obligó a postergar 15 encuentros, la actividad en Londres tuvo sorpresas porque Novak Djokovic y Carlos Alcaraz tenían debuts fáciles en los papeles, pero sufrieron más de lo esperado para avanzar de fase. En el caso del serbio, jugó contra el surcoreano Soonwoo Kwon que es número 81 del ranking y el encuentro fue muy peleado, por lo que duró más de dos horas y media. Allí Djokovic se impuso por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 siendo más que digna la actuación de Kwon. El ganador se enfrentará al australiano Thanasi Kokkinakis en la próxima ronda, además de consagrarse en ser el único jugador en ganar más de 80 partidos en cada uno de los cuatro Grand Slams importantes.

Respecto al español Alcaraz, tuvo otro duro enfrentamiento que duró más de cuatro horas para ganar por 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 (3) y 6-4 al alemán Jan Lennard Struff, 155° del ranking.

Mal día para los argentinos

Además de estos resultados, hubo actividad de algunos tenistas argentinos que no tuvieron su mejor día quedando eliminados. En primer lugar, el platense Tomás Etcheverry perdió contra el francés Ugo Humbert por 6-3, 3-6, 4-6, 6-1 y 6-4, después de 3 horas y 32 minutos de partido.

Luego Federico Coria (67°) fue eliminado a manos del checo Jiri Vesely (68°) por 6-2, 6-3 y 7-6, después 1 hora y 50 minutos de juego. El argentino había llegado a Londres con el tiempo justo, luego de haberse consagrado campeón el domingo en el Challenger de Milán, que se jugó sobre polvo de ladrillo. Por último, Federico Delbonis cayó contra el holandeés Tim Van ­Rijthoven por 7-6 (7), 6-1 y 6-1

Debutan los otros cuatro argentinos

Después de las caídas de Etcheverry, Delbonis y Coria, todavía quedan otros cuatro argentinos que buscan avanzar en la primera fase de Wimbledon y hoy tendrán su chance para continuar su camino.

La actividad comenzará a las 7, cuando Sebastián Báez enfrente al japonés Taro Daniel que es actualmente número 118 del mundo. Luego, a las 10:15 Diego Schwartzman jugará contra el estadounidense Stefan Kozlov, que entró como lucky loser porque de último momento se bajó Borna Coric.

Por último, Francisco Cerúndolo tendrá la parada más difícil porque a las 10:45 se estará enfrentando a Rafa Nadal, que viene de ganar el Roland Garros y ya se quedó dos veces el torneo inglés. A las 11:30, Facundo Bagnis estará por quinta ocasión en el torneo más importante del mundo y su presentación será contra el austríaco Dennis Novak buscando pasar por primera vez.