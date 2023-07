Wimbledon: Djokovic hizo historia pese a que el partido fue suspendido

Novak Djokovic demostró que ningún récord le parece imposible. Por los octavos de final de Wimbledon, el serbio volvió a romper otra marca y sigue agigantando su historia en el mundo del tenis.

En el encuentro ante Hubert Hurkacz (Polonia, 26 años, n° 18), el ganador de 23 torneos de Grand Slam se transformó en el jugador que más tie-breaks ganó de manera consecutiva en torneos Majors.

De esta manera, gracias al 7-6 (6) y 7-6 (6) que le propinó al polaco en la primera manga del partido (la acción continuará hoy ya que se había alcanzado el límite horario), llegó a los 14 tie-breaks ganados consecutivamente y superó la marca que tenía Pete Sampras de 12 en 1994.

Los desempates que ganó Nole en este 2023 fueron: vs. Grigor Dimitrov (9-7 en Australia), vs. Stefanos Tsitsipas (7-4 y 7-5 en Australia), vs. Aleksandar Kovacevic (7-1 en Roland Garros), vs. Marton Fucsovics (7-2 en Roland Garros), vs. Alejandro Davidovich Fokina (7-4 y 7-5 en Roland Garros), vs. Karen Khachanov (7-0 en Roland Garros), vs. Casper Ruud (7-1 en Roland Garros), vs. Pedro Cachín (7-4 en Wimbledon), vs. Jordan Thompson (7-4 en Wimbledon), vs. Stan Wawrinka (7-5 en Wimbledon) y vs. Hubert Hurkacz (8-6 y 8-6 en Wimbledon). El último jugador en ganarle un tie-break a Djokovic fue Enzo Couacaud en el Australian Open 2023.