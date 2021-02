Zamponi rompe el silencio: “Los dirigentes no somos responsables de las derrotas de los jugadores”

Defensores de Cambaceres vive horas de definición en torno a su futuro, luego de lo que significó la derrota en el Reducido de la Primera D que le impidió acceder al segundo ascenso a la Primera C.

Entre hoy y mañana la dirigencia del club anunciará al nuevo director técnico que reemplazará al Negro Agüero, y todo hace indicar que no saldrá de Carlos Da Ponte y otro entrenador tapado que venía analizando la dirigencia del club, quien se mostró “unida y consustanciada”, pese a los dichos del referente del equipo Enzo Caroccia, quien días atrás había insinuado diferencias entre algunos directivos del club.

En contacto con este diario, el presidente de Cambaceres, Raúl Zamponi, aseguró que “no hay ninguna pelea. Los dirigentes no podemos hacernos responsables de las derrotas de los jugadores dentro de la cancha. Ellos son los que salen a jugar.

Y, en el caso de Cambaceres, todos los jugadores cobraron el viático durante 2020, sin faltar ni un mes. Estuvieron siempre al día. Nos llamó mucho la atención las declaraciones que hizo este chico, que hace mucho que está en el club y lo conocemos muy bien”, reveló el titular de la institución de Ensenada.

Las declaraciones de Caroccia no cayeron bien en el seno de la Comisión Directiva del Rojo, que de todas maneras no tiene previsto una sanción interna para el futbolista, pero sí entendió necesario dejar en claro que no hay diferencias dentro de la cúpula del gobierno del club.

Además, desde la institución de Ensenada se dejó en claro que durante el año de pandemia el club recibió el aporte de la AFA como otras instituciones, pero que de todas maneras se tuvieron que depositar cerca de 100.000 pesos mensuales para no incurrir en ninguna deuda con el plantel o con los impuestos por los servicios de agua, luz y gas en el estadio 12 de Octubre o en la sede.