Zielinski: "Fue el peor partido que hicimos desde que asumí"

Estudiantes sufrió una dura derrota en el Marcelo Bielsa, luego de caer 4-2 ante Newell's. Tras el golpe, Ricardo Zielinski habló en conferencia y destacó que el equipo no estuvo a la altura del encuentro: "No entramos bien al partido y dimos algunas ventajas. En momentos adecuados, no supimos resolver. No hicimos un buen partido".

Por otro lado no dudó y dejó en claro que fue el peor partido de Estudiantes, desde que asumió: "Fue el peor que hicimos desde que asumí, por los detalles que tuvimos. Hubo goles evitables. Tengo que rescatar poco del equipo".

Y agregó sobre las claves del encuentro: "Entramos con un sistema bastante firme y se terminó desarmando. No tuvimos la forma de obtener el resultado y tendremos que seguir laburando. Hoy Newell's nos llegó con el afán de ir a buscar y de contra nos hicieron dos goles. Fueron más por errores nuestros que por virtud de ellos".

Sobre la salida de Apaolaza, afirmó que decidió sacarlo porque "vi mejor a Leandro Díaz". Además apuntó a pulir detalles en la semana y habló sobre los refuerzos: "Nosotros sabemos que hay que incorporar algo. Esta semana se va a incorporar Ayoví y hay que esperar lo de Pellegrini".