Zielinski no confirmó la alineación y aseguró que le “encanta jugar contra los equipos importantes”

Este mediodía en conferencia de prensa, Ricardo Zielinski dialogó con los medios presentes en la previa del partido con Boca el domingo.

"Estamos en el proceso de mejoramiento permanentemente. Trabajamos día a día para mejorar las cuestiones, aunque el equipo de momentos juega bien y otros de forma regular como sucede en el fútbol argentino en general", comenzó el entrenador.

Sobre el rival, destacó: "Me encanta jugar contra los equipos que entre comillas son importantes. Me gustaría mucho que este partido lo hagamos de la mejor manera posible. A Boca lo respeto mucho. El equipo no lo tengo todavía"

Además, agregó que el Xeneize no ha podido jugar con los titulares, aunque es un equipo competitivo y tiene jerarquía para el próximo partido.

En base al plantel propio, dijo que "Castro está en condiciones para jugar, ha entrenado en la semana y lo contamos para este partido; a Pellegrini lo vamos llevando de a poco, se está poniendo a punto para dar su mejor nivel"; Jaime (Ayovi) no está al cien por cien pero necesita de minutos y ha jugado setenta minutos de los cuales para mí los hizo de buena forma".

Por otra parte, afirmó que en nuestro país existe una estigmatización constante en la realidad. "En los equipos que he estado, siempre tuve entre los más goleadores. Soy de la línea de Bilardo, donde el esfuerzo esté aunque también como todos me gusta jugar lindo".

A su vez, remarcó que "no se puede jugar 90 minutos al mismo ritmo y que a equipos como River el último tiempo le ha costado. El fútbol argentino transita en esos lugares", agregó.

Respecto a los fallos arbitrales del último fin de semana, insistió en que el penal que le cobran a Godoy fue un "penalsito", para el descuento de Central Córdoba durante la fecha anterior. Mientras que el de Leandro Díaz, dijo que era un "claro penal".

Lo cierto es que luego admitió que no le gusta analizar el arbitraje. Sin embargo, "últimamente nos vienen perjudicando", cerró el DT.

¿David Ayala arma las valijas?

A pesar de que el mercado de pases en el fútbol argentino ya cerró, en otras latitudes aún continúa abierto y los movimientos no se detienen. En ese sentido, en las últimas horas se conoció que el Portland Timbers de los Estados Unidos está negociando con Estudiantes por el traspaso de David Ayala a la MLS.

Sin embargo, la operación no se realizaría ahora, sino en diciembre. El juvenil de 18 años dejaría el Pincha en una operación que sería por una compra, y si bien la cifra aún no se conoce, serías números importantes para las arcas del club.