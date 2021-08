Estudiantes le ganó a Boca y Gimnasia cayó en Santa Fe

Esta mañana, desde las 10.00, los equipos platenses disputaron lo que significó la sexta fecha del campeonato de Reserva.

El Lobo perdió ante Colón en Santa Fe, luego de lo que había sido la victoria ante Atlético Tucumán con gol de Cocimano.

La derrota del elenco de Chirola Romero fue por 2 a 1 y el gol del Lobo lo marcó Ramírez, quién había alcanzado a empatar el partido aunque sobre el final, Colón lo pudo ganar.

El equipo platense formó con: Manganelli; Martínez, Areco, García Martinoli, Gallo; Muro, Miramón, Lescano; Enrique, Cocimano, B. Domínguez.

Su rival, el Sabalero, puso a estos once: Hass, Arcando, Glavocic, Schlishting, Moreyra, Nardelli, Taborda, Martínez, Deboli, Gómez y Gozálvez.

Por otro lado, Estudiantes le ganó a Boca por 2 a 1 en City Bell, lo que significa un triunfo importantísimo para pelear arriba, ya que la derrota de Gimnasia le permite alcanzarlo.

Los goles del Pincha los marcaron Bautista Kociubinski y Esteban Obregón, mientras que para el xeneize descontó Bodencer sobre el final.

Sin embargo, los albirrojos no jugaron bien pero tuvieron a un Ludueña espectacular que sacó absolutamente todo. De no ser así, posiblemente no hubieran conseguido siquiera un empate.

Los dirigidos por Pablo Quatrocchi formaron con: Ludueña; Guzmán, Flores, Nuñez, Benedetti; Romero, Kociubinski, N. Palavecino; Obregón, Naya, A. Palavecino.

El elenco xeneize salió a la cancha con: R. García; Mancuso, Bernardi, Valentini, Genez; Montes, Fernández, Cáceres; Taborda, Cabaña y Escalante.