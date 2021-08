El Xeneize tiene el equipo listo para visitar al Pincha y jugar por primera vez en Uno

Primera vez y regresos esperados. Boca deberá cortar la racha negativa de partidos sin ganar de manera consecutiva este domingo en el estadio Jorge Luis Hirschi frente a Estudiantes. Será en La Plata. Casualmente en la ciudad de la eliminación a River y en la otra casa de Miguel Ángel Russo y Marcos Rojo. El Xeneize tendrá que empezar a repuntar de una vez en el torneo (todavía no ganó), para que los de arriba no se sigan despegando. Y en esa búsqueda, ahora necesaria, el entrenador ya tiene en la cabeza un 11 para enfrentar al equipo de Ricardo Zielinski. En ese sentido, Marcos Rojo volverá a la titularidad luego de no estar presente en el último cotejo frente a Argentinos Juniors en la Bombonera. Significará el retorno de Rojo al estadio del club de sus amores y será también la primera vez que se enfrente a su exequipo.

Por otro lado, respecto a los trabajos y el resto del equipo que estará el próximo domingo ante el Pincha, Russo aprovechó la semana para volver a reunir a los que hizo descansar, a los que cuidó por algún golpe y a los que habían jugado contra Argentinos, y así barajar y dar de nuevo. Otra vez se habrá varios cambios, pero ya no serán una sorpresa como los ocho ante el Bicho: ahora será para instalar la base de un equipo que empiece a tener cierta regularidad. Y para enfrentar a Estudiantes, si bien Miguel no descarta la línea de cinco que tan buen resultado le dio ante River, en principio sostendrá una defensa de cuatro, con un medio renovado y un ataque lógico, porque en definitiva es lo único que tiene hoy disponible, sobre todo con Orsini out por al menos dos semanas más y Villa, con licencia casi vencida, en Colombia.

En el fondo, todo indica que Advíncula volverá a ser titular en lugar de Weigandt, para que empiece a tener rodaje y también, por su altura. A Miguel le preocupa mucho el poderío aéreo de Estudiantes y ahí el peruano sumaría mucho más que el Chelo (casi 1.80 vs. 1.75). Rojo volverá por Lisandro López, el Cali mantendrá su lugar y por izquierda, a pesar de que la pelea entre Fabra y Sandez está abierta, para Miguel, el colombiano sigue siendo titular. La línea de volantes volverá a tener las presencias de Rolón como volante central y también del Pulpo González, ambos titulares contra River que luego descansaron contra Argentinos. Y a ellos se les acoplará Juan Ramírez, el refuerzo que Russo pensaba juntar con Cardona, una idea que con la expulsión del colombiano ante Argentinos no podrá cumplir en esta ocasión.

Por último, en el medio, el DT mantendrá a Medina, mientras se espera que Agustín Almendra siga sumando prácticas y fútbol para su regreso a las canchas. Cabe destacar que el volante lleva algo más de dos meses sin pisar el terreno de juego, ya que su último encuentro oficial fue en la victoria de 3-0 de Boca ante The Strongest por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El jugador de 21 años se había recuperado de su lesión en la pretemporada, pero en uno de los juegos amistosos ante Sarmiento sufrió un esguince en el ligamento colateral interno del tobillo izquierdo.