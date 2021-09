Zielinski: "No me gustó como jugó el equipo"

Ricardo Zielinski habló en conferencia tras el empate de estudiantes ante Platense y destacó que el equipo no tuvo su mejor versión. Además destacó que deben ser más regulares en 1 y 57: "Nos está costando de local. De visitante, encontramos mejor el desarrollo del juego".



Y fue claro: "Nos costó entrar en juego y la verdad que no me gustó como jugó el equipo. No tuvimos un buen partido a mi forma de ver. Por otro lado destacó que "Platense tuvo un tiro al arco y que vino a hacer su juego". Además enfatizó que para él, el tanto del Calamar estuvo en offside: "Me da la impresión que fue offside el gol de ellos".

Además dejó en claro que el equipo debe seguir mejorando y destacó un factor clave a trabajar: “Debemos respaldar los ataques y marcar mejor cuando la tenemos. Es un camino que tenemos que mejorar partido tras partido".