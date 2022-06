Zielinski: “Nosotros queremos ganar pero no se da, evidentemente creo que hemos sido superiores y no pudimos concretar"

"Hoy hicimos algún mérito para ganarlo. Gimnasia en los últimos minutos empezó a tirarse para atrás y creo que merecimos algo más", dijo abriendo la conferencia Ricardo Zielinski hablando sobre el accionar de su equipo. Se mostró disconforme por la fecha del clásico cuando dijo: "Gimnasia no paró, hizo una mini pretemporada y no se notó la diferencia hoy. Lo que sí creo es que los clásicos deberían jugarse con un poco más de recorrido".

Con respecto al esfuerzo del pincha por llegar a la fecha de apertura del campeonato se expresó: "Jugamos con Vélez y tuvimos que darle licencia a varios jugadores pero no lo voy a poner como excusa. Llegamos a este clásico con tres o cuatro entrenamientos".

Habló acerca de los cambios que realizó durante el enfrentamiento, afirmó que Estudiantes nunca hace cambios defensivos, “siempre hemos hecho cambios para ganar”. El caso puntual de Boselli no fue otra cosa más que un cambio táctico, según sus palabras.

Cuando le preguntaron sobre el hecho de que él como DT del club aún no le ganó a Gimnasia dijo: “Nosotros queremos ganar pero no se da, evidentemente creo que hemos sido superiores y no pudimos concretar. Son cosas que se dan, seguramente en algún momento lo ganaremos”.

Cerrando la conferencia dio detalles sobre el mercado de pases, aseguró: “Estamos esperando las conversaciones de algunos jugadores con los dirigentes y las charlas que tienen con otros clubes, pero seguimos esperando las resoluciones".