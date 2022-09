Zielinski se fue sin hablar y Andújar debió tomar la palabra

Crónica de una muerte anunciada. Así parecen ser los últimos días de Ricardo Zielinski al mando de Estudiantes. Después de la renuncia trunca y un día a día que empieza a hacerse desgastante y largo, el actual entrenador pierde fuerzas en su cargo y hasta podría dejar el equipo antes de fin de año.

Ayer, luego del empate 0 a 0 contra Platense como visitante, volvió a irse del estadio sin dar declaraciones ante la prensa y ya es el cuarto partido consecutivo sin brindar la conferencia de prensa habitual. Por esta razón, Mariano Andújar, capitán del Pincha, y Fernando Zuqui fueron los dos elegidos por parte del club para dar declaraciones a la prensa en la zona mixta del estadio Ciudad de Vicente López.

En esta línea, quedó un sabor amargo tras la igualdad frente al Calamar y, aunque Andújar rescató la importancia de sumar, también aseguró que hay que dejar atrás lo que fue el golpe de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Athletico Paranaense: “No nos podemos agarrar más de eso, quedó en el pasado la Copa. Hay que enfocarse en lo que viene, en mejorar y sumar en todos los partidos y estar siempre prendidos a los que están peleando las Copas, trataremos de seguir peleando”.

Además, agregó: “Hay que seguir trabajando y esto es día a día, tenemos jugadores de gran nivel, pero no terminamos nunca de hilvanar dos o tres victorias seguidas, nos cuesta. Lo importante es que hoy se sumó. La idea es ganar de local y visitante, pero tenemos que pensar siempre en positivo y tratar de hacer lo nuestro, pero no perder es importante. Tuvimos situaciones, pero quizás no fuimos claros dominadores del juego, a veces se da así”.

Pensando en lo que se viene, remarcó: “Tenemos que tratar de sumar todas las fechas de acá al final porque esto es una carrera de 10 fechas, estamos cerca, pero nosotros tenemos que tratar de seguir el ritmo”.

Por último, sobre los cambios de esquema durante el partido, Andújar explicó: “Son decisiones del técnico que ve algo de afuera y quiere cambiar, pero el plus que tiene este equipo es el de jugadores que se pueden adaptar a diferentes sistemas, después si sale bien o si sale mal ese es otro tema y hay que laburarlo”.