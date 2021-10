Zielinski y los motivos por los cuales no da el sí definitivo

Tiempo al tiempo. Así lo prefiere el entrenador de Estudiantes de La Plata, Ricardo Zielinski. Más allá de la insistencia de los dirigentes del Pincha en querer renovarle por dos años más, el Ruso quiere esperar. ¿Qué dilata la firma? ¿De qué depende el sí del DT? Algunos interrogantes que se plantean hoy en día tras la negativa del técnico para extender su vínculo un mes y medio antes de que finalice el actual.

En este sentido, diario Hoy te detalla los factores por los cuales Zielinski aún decide darle “tiempo al tiempo”, frase que puede explicar prácticamente todo de esta novela que se empezó a escribir hace algunas semanas atrás. Se trata de admitir que cada cosa tiene su proceso y que, con independencia de la voluntad, no se pueden llevar a cabo determinadas acciones hasta que no sea su momento. Por esta razón, el entrenador no quiere apresurar los pasos.

En diciembre, mes en el cual se le vence su contrato con el Pincha, hará la evaluación correspondiente, la cual marcará lo que se hizo hasta el momento, en dónde están parados y hacia dónde quieren ir. Parece como si se debiera esperar al punto adecuado de cocinar cada cuestión. Al respecto, Zielinski no dio declaraciones esclarecedoras sobre su futuro. Siempre alega que está enfocado en el presente y que, si bien las cosas van bien encaminadas, “hay que esperar”.

¿Qué hay que esperar?

Pero ¿a qué se debe tanta espera? Bueno, según pudo averiguar El Clásico, hay varios factores. El primero, que no se vea trunca la posibilidad de ingresar a una copa internacional de cara al año que viene. Hoy el Pincha se encuentra sexto en la tabla a anual y, por ahora, clasificado a la próxima Copa Sudamericana. Por otro lado, deberá tener en cuenta el armado del próximo plantel de cara a los nuevos objetivos (si es que el primero de los factores se cumple).

La tercera es la parte económica. Zielinski, que ahora tiene representante (antes supo manejar su carrera solo), espera hasta fin de año porque no es lo mismo negociar un contrato clasificado a la sudamericana, que negociar con su equipo clasificado a la Copa Libertadores 2022.

Los números son distintos. Además, para qué apresurarse a firmar hoy, si en diciembre pueden llegar ofrecimientos del exterior que le den un salto económico a la vida del técnico y su familia.

El presente deportivo, más allá de los recientes tropezones en el campeonato, es bueno. Levantó a un plantel que venía en caída libre. Le devolvió la ilusión a la gente en la Copa Superliga llegando a cuartos de final. Y ahora, cerca de devolverlo a una competencia internacional. Sin embargo, “tiempo al tiempo”. El Ruso, que ya fue dos veces ovacionado desde que el público volvió a presentarse en el estadio Jorge Luis Hirschi, aguardará hasta diciembre. Aunque todo está “encaminado”, como informan desde la Comisión Directiva del club, no está todo dicho.