Zielinski y un equipo a lo Bilardo

Volver a las fuentes. De eso se trata, y significa regresar al pasado histórico de un club que vio la gloria de la mano de Osvaldo Zubeldía, Carlos Salvador Bilardo, Alejandro Sabella, y otros tantos, aunque estos tres sean los más preponderantes.

Y no es casualidad que sean los más queridos y recordados. No sólo por sus resultados deportivos, sino porque hicieron escuela. Mucho más difícil que ganar una Copa Libertadores, una intercontinental o un torneo local. Y esto, hoy parece ser uno de los argumentos más sólidos para la llegada de Ricardo Zielinski al Pincha. Un experimentado entrenador, que a sus 61 años y sin representante, continúa más vigente que nunca en el fútbol argentino.



Amante de Bilardo, valores innegociables, carácter fuerte, un hombre apasionado por la táctica y la estrategia, y como buen bilardista, resultadista. Pero resultadista parece una mala palabra para muchos de los nuevos técnicos del país. Sin embargo, a lo que se refiere el concepto, es a que al Ruso poco le interesa tener mucho tiempo la pelota, sino más bien ser práctico y contundente. En definitiva, ver resultados y no tanto tiki-tiki.



“Soy una persona simple, de familia. A veces parece raro decir simple, pero siento que es la palabra que mejor me define. Y como entrenador apunto a lo mismo”, respondió hace algunos años Zielinski, a la pregunta sobre quién era él. Al mismo tiempo, agregó: “Mi mensaje es que antes los méritos los tenías que hacer en el campo de juego y hoy con buenas declaraciones y un buen marketing te alcanza para llegar a lugares que antes no podías llegar de ninguna manera. Si ves las carreras de ciertos entrenadores y los resultados que obtuvieron, no se condicen. Manejan un discurso que después es difícil sustentar en el campo”.



¿Zielinski es defensivo?



La eterna discusión, bilardista o menottista, ofensivo o defensivo. En este caso, el propio entrenador lo manifestó hace tiempo: “Jugar bien al fútbol la mayoría lo interpreta como el tiki-tiki, para mí, para jugar bien al fútbol tenés que defender bien, darle libertad a los jugadores y en la medida que tengas mejores futbolistas tendrás un vuelo futbolístico diferente”.

Además, para definirse como DT expresó que le gusta Bilardo: “Ha sido en los últimos 30 años el mejor entrenador que he visto, aunque muchos lo tilden de defensivo, la selección de 1986 fue la que mejor jugó de todas”, aseguró.



El 18 de enero será presentado en City Bell, y los hinchas ya esperan verlo con el buzo de DT.

Manuel Castro ya se entrena con el León

Manuel Castro, quien había sido cedido al Atlanta United a principios de este año, regresó luego de las fiestas al país y ya se entrena con el plantel profesional de Estudiantes. El mediocampista uruguayo jugó 11 partidos con la camiseta del elenco estadounidense en 2020, todos después del regreso de la actividad postsuspensión por la pandemia del coronavirus. Tan solo cuatro encuentros los disputó como titular.

Castro se entrena con el Pincha desde el 2 de enero, tiene contrato hasta junio de 2022 y, según pudo saber El Clásico, será tenido en cuenta por el nuevo cuerpo técnico de Ricardo Zielinski.

Tobio, un caso que puede ser récord

Fernando Tobio, quien arribó a Estudiantes de La Plata el 27 de octubre del año pasado como el quinto refuerzo del plantel de Leandro Desábato, continúa con futuro incierto y podría convertirse en un récord.



Esto se debe a que desde su llegada no pudo jugar ni un solo minuto con la camiseta Albirroja y tampoco logró estar en una lista de concentrados. A partir de su situación judicial, luego del accidente que protagonizó en el cual falleció una persona, el club evalúa rescindirle el contrato a fin de este torneo. Vale recordar que ya cuenta con una sanción económica, en la que se le descontó el 50% del sueldo hasta el final de su vínculo (diciembre 2021).