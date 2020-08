España: aumentan los casos, pero el Ministerio de Sanidad evita hablar de segunda ola

Al observar algunas fotografías y videos que llegan desde Europa, pareciera que la vida ha regresado a la normalidad que se conocía antes de la pandemia. Al mismo tiempo, las autoridades gubernamentales de los diferentes países ven con preocupación los rebrotes de la enfermedad que provoca el virus en algunas regiones.

Así, mientras se detectan cientos de nuevos casos cada día e incluso nuevas muertes por la Covid-19 en España, desde el Ministerio de Sanidad evitan hablar de una “segunda ola”. Piden tener “prudencia”, pese a que algunos especialistas médicos en infectología consideran lo contrario.

“Hasta que no tengamos una transmisión comunitaria no controlada y que realmente represente incremento en la transmisión y no simplemente que estamos detectando muchos casos más, no lo llamaría segunda ola”, dijo el doctor Fernando Simón desde el Ministerio español.

En tanto, en algunas regiones como el País Vasco, ya hay miles de casos positivos y más de 350 fueron detectados en un solo día.

Por eso, la responsable de Salud de esa región, Nekane Murga, afirmó: “Estos datos muestran, sin dudas, que nos estamos enfrentando a una segunda ola epidémica del coronavirus”.

Por caso, España ya tiene más de 314.000 contagios desde que se detectó el primero de ellos, mientras los fallecimientos superan los 28.500, siendo Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco y Andalucía las regiones más afectadas.