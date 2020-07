Tailandia es uno de los mejores paises en el combate contra el coronavirus

El director general de la Organización Mundial de Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró esta semana que los países que han seguido las recomendaciones sanitarias del organismo han logrado contener eficazmente la propagación del coronavirus.

Entre estos Estados mencionó a Tailandia, que, según datos de la Universidad Johns Hopkins, ha registrado un total de 3.310 casos de coronavirus y 58 muertes desde el inicio de la pandemia, pese a tener una población de casi 70 millones de personas y ser un destino turístico de gran popularidad. Aun así, durante los últimos dos meses solo se han detectado unos pocos casos importados de covid-19.

Factores culturales y regionales

Entre los posibles factores que contribuyeron a que los tailandeses lograran combatir la propagación de la enfermedad figura su modo de vida, ya que pasan gran parte de su tiempo al aire libre, así como su cultura de comunicación. Por ejemplo, para saludar a otra persona, los habitantes del país asiático no se dan la mano ni se abrazan. Tradiciones similares se practican en otros países de la cuenca del Mekong.

Elaboran un 'ranking' de los países más efectivos en la lucha contra la pandemia

Los expertos apuntan a que el país tiene un bajo número de enfermedades crónicas entre la población y, al parecer, las características de sus sistemas inmunes también ayudaron a resistir con éxito al coronavirus. Asimismo, Estados vecinos de la región como Birmania, Camboya y Laos también muestran cifras relativamente bajas de infección. Además, en Camboya y Laos, al igual que en Vietnam, no se registraron muertes asociadas con el coronavirus.

Un experto de la Universidad Chulalongkorn en Bangkok citado por The New York Times estudió un brote de coronavirus en una de las regiones de Tailandia y descubrió que más del 90 % de las personas con coronavirus confirmado no mostraron signos de la enfermedad. El especialista sugiere que el sistema inmune de la población local puede estar mejor preparado para luchar contra el coronavirus.

Medidas

Las medidas restrictivas impuestas por las autoridades tailandesas también resultaron bastante eficaces. Casi inmediatamente después del primer caso registrado de infección, se introdujo el uso de mascarillas protectoras. La cuarentena fue decretada el 24 de marzo y, en general, los ciudadanos adoptaron un enfoque muy responsable a la hora de observar todas las medidas de seguridad.

En junio, la vida normal comenzó a regresar a Tailandia. La salida de la cuarentena en cuatro etapas duró 33 días. A principios de julio, el país pudo celebrar el Año Nuevo tailandés, cancelado en abril debido a la crisis sanitaria.

Grave impacto económico

A nivel económico, Tailandia, muy dependiente de las exportaciones y del turismo, se encuentra en una situación muy difícil a consecuencia del coronavirus. En marzo, el Gobierno decidió otorgar una asignación mensual por tres meses a aquellos ciudadanos cuyos ingresos hubieran disminuido significativamente debido a la pandemia. La ayuda fue solicitada por 29 millones de personas.

El FMI predice para este año que la economía tailandesa se contraerá en al menos el 6,5 % del PIB, mientras que el Banco Central del país pronostica que el PIB sufrirá una caída récord de 8,1 %. El Banco Mundial estima que en 2020 más de 8 millones de ciudadanos podrían perder sus empleos y se prevé el cierre de más de la mitad de los hoteles del país. La moneda nacional, el baht, cayó un 2,6 % frente al dólar durante las tres semanas de julio y se convirtió en una de las monedas asiáticas más baratas.

Por estos motivos, las autoridades del país aprobaron un paquete de estímulo de unos 60.000 millones de dólares destinado a mitigar las consecuencias económicas negativas de la pandemia, según informa Bloomberg.