“Tratamos de hacer humor para desdramatizar lo vivido en estos momentos inusuales”

Dueña de una figura escultural, Luisa Albinoni es una actriz de cine, teatro y televisión, también supo consagrarse como comediante y vedete. Con 68 años repletos de batallas y amores ganados, está trabajando en una obra que protagonizará, junto a Carmen Barbieri, vía streaming.

En diálogo con este medio, la artista se expresó sobre su inminente de­sempeño teatral en tiempos de confinamiento obligatorio por la pandemia imperante por coronavirus. Además se refirió a sus ganas de volver a enamorarse y habló sobre la relación hermosa que mantiene con su hija.

—Junto a Carmen Barbieri trabajan en una obra que debutará en el universo virtual

—Queremos generar nuevos conceptos a través de las redes sociales, trabajar juntas y hacer humor. Todos los días nos hablamos por teléfono, comenzaremos muy pronto. Tenemos una gran amistad con Carmencita, hicimos teatro de revista, y debemos adaptarnos lentamente a esta etapa que nos toca vivir.

—¿De qué manera se adapta una pieza teatral para el streaming?

—Es una plataforma, lo que tiene de bueno es que vos podés generar un producto en cuanto al tiempo. Es un trabajo que se hace como complemento de lo artístico y lo netamente técnico. Hay determinados cronogramas a cumplir. El público no está, se lo genera, como también a las risas y aplausos. Nosotros estamos descubriendo este mundo, poniéndonos “a tempo” y pensando el efecto que tendría lo que hablamos sobre el público. Las redes sociales son maravillosas. Tuve que aprender un montón de cosas, más de las que sabía. Por ejemplo, cómo hacer un Skype, Zoom o un live. Todas las cosas que quizá uno intelectualiza son mucho más simples, y gracias a Dios que existen, así nos podemos comunicar.

—¿Se sienten nervios como si estuvieras sobre las tablas?

—Están siempre. No es necesario subirse a un escenario porque uno siente la responsabilidad de no defraudar al público, darle lo que espera, más de lo que ya han visto y siempre tratar de afinar el lápiz para ser mejor como artista. Se tiene una responsabilidad. En mi caso por los 45 años que conforman mi carrera profesional, más lo realizado en el under. Hoy en día hay que tener mucho cuidado cuando se hace humor porque la gente está muy sensible.

—¿Bajo qué circunstancias se piensa el arte en tiempos de pandemia?

—En todo lo que estamos atravesando. La necesidad de vernos, de abrazarnos, de tener contacto fí­sico, todo eso lo tenemos en cuen­ta cuando armamos el espectáculo. Sobre ello tratamos de hacer humor para desdramatizar lo vivido en estos tiempos inusuales.

Las cuentas pendientes

—¿Qué te queda por hacer?

—Me di cuenta de la edad que tenía cuando en marzo me dijeron no puede venir. En ese momento estaba trabajando en TV con pequeñas participaciones como invitada, que es lo que se estila. Ese día tomé noción de la edad que tenía. Tengo 68 años y siento que me queda todo por hacer. No siento que he finalizado y veo las cosas a muy largo tiempo.

Una chance al amor

—¿Tenés ganas de volver a enamorarte?

—Cuando uno viene grande, en lugar de ser más elástico, se pone más exquisito aunque debiera ser al revés. Uno ya ha vivido, tiene una experiencia, entonces quiere otras cosas y cree que las merece a esta altura de la vida. Siempre es lindo encontrarse con alguien, sentir mariposas en el estómago y vivir esa oportunidad maravillosa. Ahora estoy enamorada de la vida porque tengo una hija maravillosa que es mi motor.