Beto César: “El humor es sanador y activa endorfinas, pero también es denunciante”

Desde hace 51 años, con una impronta pícara e imagen de galán europeo, Beto César construyó su carrera con protagónicos en obras de teatro junto a figuras de primer nivel como “Pepe” Marrone y Ethel Rojo. También integró célebres como Polémica en el bar, La noche del domingo, Showmatch, Hola Susana y Café fashion.

En diálogo con diario Hoy, el profesional de la risa se refirió a sus modos de producción y analizó este contexto inusual. Además habló sobre su vuelta a la radiofonía argentina en un magazine que dará para hablar.

—¿Cuáles son las fuentes para hacer humor? ¿Tenés límites?

—Trato de buscarle la vuelta a lo insólito. Es un mecanismo que lo hago sin pensar con situaciones que ocurren a diario. Son absurdos que uno nunca haría, pero decirlos es divertido. Es como tener una segunda opinión sobre cosas que duelen e intento cambiar esa pseudo realidad. Cumplí 50 años sobre los escenarios, cuando empecé hasta la palabra sexo estaba prohibida. En los shows en vivo siempre le busqué la vuelta para decir lo que tenía ganas. El humor es sanador y activa endorfinas, pero también es denunciante.

—¿Cómo se sortea este momento tan complejo?

—Viví una temporada atípica porque estuve en Las Grutas, Río Negro, me gustó la experiencia junto a Atilio Veronelli. Me divertí bastante, soy muy familiero pero mi esposa e hija, mis cachorros, solo vinieron unos días. La gente es divina, es un público diferente. Fuimos el primer gremio en parar y seremos, con el teatro, los últimos en arrancar. La pandemia destrozó nuestra industria, hay personas que la están pasando muy mal. Le escribí al Presidente de la Nación para que permita trabajar en plataformas que pertenecen al Estado, siguiendo los protocolos, pero no obtuvimos respuestas.

—¿En qué proyectos estás inmerso?

—Vuelvo al universo del éter con un magazine distendido, lleno de notas, entrevistas, música. Irá los sábados y domingos de 13 a 16, se llamará Radio Gagá en honor a la canción inolvidable de Queen. No va a tener noticias con relación a la pandemia, la gente necesita alegría, diversión y entretenimiento. Vamos a tener móviles desde ciudades balnearias y otros centros turísticos del país, Vuelvo a este medio, tengo un tono de voz reconocible. Estoy seguro que será un momento bisagra, le tengo un amor eterno a la radio y va a ser un rato inolvidable, lleno de buena onda.

“Consorcio tomó las circunstancias adversas como un escenario de oportunidad”

“Son nuestras decisiones y no las circunstancias las que determinan nuestro destino”, escribió el filósofo budista Daisaku Ikeda, inspirando a Santiago Legón, un actor y clown humanitario que en el marco de la pandemia creó Consorcio, una comedia inmersiva por Zoom donde los espectadores eligen el fina. Las entradas están disponibles a través de alternativateatral.com.ar

—¿Cómo nació Consorcio?

—Nuestro desafío era poner valor a la comunidad artística en esta situación tan adversa. Vimos en la aplicación Zoom la posibilidad de un lienzo expresivo nuevo en el cual compartir tiempo real y espacio virtual entre espectadores e intérpretes, recuperando lo efímero del vivo teatral y sumándole los nuevos recursos que nos ofrecía lo cibernético.

—¿De qué va la obra?

—Son siete actores, vecinos de un mismo edificio que, como en un juego de mesa, nadie tiene toda la información entonces se crea el misterio. Mi idea es la de generar un fuego y que haya un misterio en el que ves las pistas de a poco y conocés la casa de cada uno lentamente. Porque el sentido de Consorcio era vernos reflejados desde la risa, pero también llevar a la reflexión de lo que nos está pasando con el encierro.



—¿Cómo es eso de que los espectadores eligen el final?

—Elige tu propia aventura es algo muy lúdico que tiene que ver con mi espíritu de juego y de payaso, de habilitar al juego. Hay siete finales posibles y cada viernes los espectadores eligen uno.