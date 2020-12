"A Morla vamos a enjuiciarlo"

Sin dudas, Matías Morla es uno de los apuntados tras la muerte de Diego Maradona. Como abogado y representante legal, el letrado se apoderó de la marca registrada del "Diez", lo que generó el enorme enojo de los familiares de la leyenda del fútbol. En las últimas horas, uno de los protagonistas de la situación mostró su enojo.

Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda, destac´p que buscarán sacarle el poder a Morla y que además quieren realizarle un juicio, como respuesta a la cara documento que le mandaron a Dieguito Fernando. "“Escuché a Morla en (el acto de Corrientes) y pedí que le manden una carta documento al intendente de Esquina (Hugo Benítez) para que no pueda usar la marca Maradona por decisión de los herederos. Le dio el uso a la municipalidad, cosa que no puede. Eso no se puede, iniciaremos los juicios contra la municipalidad de ser necesario. De lo que dijo Morla no voy a opinar porque no me parece prudente”.

Y agregó en diálogo con Los Ángeles de la Mañana: “Morla aduce que las marcas están en una empresa que es de él. Pero usemos el sentido común, que el derecho es así. Morla es el apoderado de Diego, con lo cual yo le saco los bienes a Diego y los pongo a mi nombre. ¿Eso está bien o está mal para la ley? Él es apoderado, no socio, tendría que haber renunciado al poder. Son dos cosas distintas”.

Además insistió que recurrián a la justicia por la situación: “No solo le vamos a sacar la marca Maradona, lo vamos a enjuiciar para que la devuelva y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Entendemos que hubo un abuso de su poder como apoderado para cederse las marcas”.