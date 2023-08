Adiós a Paul Reubens

El reconocido actor Paul Reubens, famoso por haber interpretado a Pee Wee Herman, falleció ayer a los 70 años. Reubens tuvo un profuso y variado recorrido en el arte dramático (fue actor, guionista, director) pero sin lugar a dudas su lugar en la historia grande le llegó con su alter ego Pee Wee Herman. Fue en 1980 que le dio vida a este personaje cómico que siempre llevaba el cabello corto y un moño rojo. Su debut fue con El programa de Pee Wee Herman. El éxito fue tal que el personaje siguió durante años, no sólo en programas propios sino participando de otros proyectos, siempre con el nombre de Pee Wee.

A inicios de los 90 fue arrestado por exposición indecente en un cine para adultos de Florida. Luego de ello, se mantuvo alejado de las pantallas por varios años.

El actor falleció de cáncer, enfermedad que tuvo durante años, y la noticia fue comunicada por su familia a través del propio Instagram del actor. Allí expresaron: “Anoche nos despedimos de Paul Reubens. Paul luchó valientemente y en privado contra el cáncer durante años con la tenacidad y el ingenio que le caracterizaban (…) Talentoso y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo entrañable y un hombre de carácter y generosidad de espíritu extraordinarios”. El comunicado, además, estaba acompañado por una foto de Reubens y un breve comunicado firmado por el actor en el que decía: “Por favor, acepten mis disculpas por no haber hecho público a lo que me he enfrentado los últimos seis años”.