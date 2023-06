Andrea Taboada se despide de LAM

La periodista Andrea Taboada habló sobre la salida del show LAM y mostró su pesar por el tiempo compartido junto a sus amigos, entre ellos, el conductor Ángel de Brito.

Además, la misma comunicadora dio su testimonio, pero a la vez compartió un mensaje donde revela: “Lo que dije ahí es lo que me pasa ahora y lo que siento. Estoy triste, obviamente. Pero me parece que era algo para contarlo porque tenía que expresarlo”.

También se refirió al camino que le pasó a su compañera, Estefanía Berardi: “Yo no sabía lo de Estefi. Entiendo que son recambios, obviamente me duele un montón. Pero bueno... serán nuevos tiempos. Aquí estoy, así. No la careteo”.

Asimismo surgieron otros rumores donde revela que la periodista y locutora de LAM irá directo a otros shows. Por una parte, podría formar parte de El diario de Mariana y, por otra, fue invitada a la propuesta Pasaplatos famosos, donde ya forma parte del plantel estable.