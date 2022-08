Aníbal Pachano deberá ser intervenido quirúrgicamente

El famoso artista estuvo como invitado en el ciclo televisivo Toda la vida, conducido por Viviana Saccone, y además de hablar sobre su exitosa y reconocida carrera sobre los escenarios teatrales, se tomó un tiempo para abrir su corazón y referirse a su estado de salud. En ese marco, contó que desde septiembre de 2021 comenzó a padecer episodios que lo alertaron y se embarcó en un tratamiento médico de control con medicación. Pero a pesar de eso, deberá ser operado.

“Ahora me tengo que operar de un tumor en la cabeza”, anunció. “Así no rompen y la molestan a mi hija (Sofía Pachano), me voy a operar nuevamente porque tengo inflamado un tumor del lado izquierdo, que es del área motriz. Así que entre el 20 y el 23 de septiembre me voy a operar”, detalló. Inmediatamente después explicó que desde que se hizo un chequeo hace poco menos de un año atrás, los médicos se mantuvieron en alerta ante la evolución de su cuadro debido a los síntomas que tuvo: “Estando en el escenario se me paralizó una pierna, y tengo una sinusitis terrible, pero lo sobrellevo”.