Radicado en Uruguay, Jhona Lemole se encuentra trabajando en sus obras musicales y brindó una entrevista a este multimedio para dar a conocer las creaciones que se trae entre manos. Además, invitó al show que tendrá lugar hoy en La Casa Sin Dueño, donde compartirá el escenario con Micaela Artigas. Pablo Matías Vidal también desplegará su magia.

—¿Bajo qué circunstancias se dio el hecho en el que te adentraste en el arte?

—Comencé tomando clases de batería a los 15 años, ese fue mi primer acercamiento. A los dieciocho entré en una escuela de arte escénico y desde entonces no dejé de estar vinculado a diferentes expresiones artísticas. Ser compositor llegó luego de estar relacionado a varios proyectos como clarinetista. Todo tiene un punto en común con mi ser compositor que es dónde más me he sumergido, siempre estoy buscando.

—En este recorrido, ¿a qué géneros elegiste abocarte o cuáles elegiste?

—Nunca tuve claro cuál es el género de la música que hago. Para mí todo podría entrar en el pop. “Crooner ­taciturno” me denominó Kristel Latecki, una periodista uruguaya, y me sienta bien. En el caso de la producción que lancé bajo el seudónimo de Demoledor quise acercame más a las raíces hispanoamericanas, y lo nombré como folclore alternativo macumbero u epitafio sonante. ­“Vampiro sentimental” le dijeron. El disco Folclor hace un pasaje por varias mezclas de ritmos. Lejos de ser un folclore convencional, en él hay boleros, una bulería camuflada, candombe umbanda, hasta una milonga con palabra hablada. Mucho sincretismo cultural.

—¿Qué sensaciones te rodean en la actualidad?

—Estoy viviendo plenamente el avance digital, pero con ganas de acercarme más a lo orgánico. Mi labor consta en sentarme a escribir y esperar. Quisiera vincularme más a través del correo, o el mail. Les dejo el mío y me mandan una carta jhonalemole@gmail.com.

—¿Cuál es el concepto de la obra que estás presentando?

—Perdedor.

—¿Qué mensaje hay allí?

—Suerte que el error me acompañará.

—¿En qué otros proyectos estás inmerso?

—Estoy en proceso de grabación del disco de Jhona Lemole y la Orquesta Deforme. Tengo el privilegio de contar con este grupo de amigos que son e integran la Orquesta Deforme. Por estos tiempos venimos de hacer dos recitales hermosos en Montevideo y Maldonado. En este sentido, espero poder viajar a la Argentina con los Deformes cuando tengamos el disco listo. También estoy muy contento con otra obra llamada Ladrones de canciones, que es un espacio dedicado a los temas en formato podcast en donde presento música y artistas. Allí indago sobre las influencias y sus formas de componer. El último invitado fue Daniel Melingo y fue la primera participación de un músico argentino. Espero sea la primera de muchas.

—¿Por qué recomendarías esta fecha al público?

—Será una noche emocionante e íntima, está pensado para ir a cenar, tomar algo y luego asistir a los dos recitales. A esta altura no sé qué decirles de Pablo Matías Vidal que no sepan, para mí es uno de los mejores compositores que conocí. Es un placer escucharle. Por mi parte, voy a presentarme en formato de dúo junto a Micaela Artigas para dar a conocer la obra Folclor demoledor.